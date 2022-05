Většina běžců a běžkyň při závodech s hromadným startem podlehla atmosféře davu a hned po zaznění startovního výstřelu vyrazí tempem neslučujícím se s tím, co má natrénováno. První kilometry to vypadá na osobní rekord, což ještě posiluje jejich sebevědomí, ale většinou už kolem 5. kilometru začínají pociťovat následky své nerozvážnosti.

Začínají zpomalovat, ne proto, že by chtěli, ale tělo zalité laktátem je samo donutí, nohy a vlastně celý člověk je těžší a těžší, ale oni se pořád snaží silou moci držet tempo. Když se toto stane, je lepší na chvíli přejít do chůze, zklidnit hormony a pak se v klidu zase rozběhnout. Případně to zopakovat ještě několikrát. Garantuju jim, že když to udělají, dosáhnou na lepší výsledek, než když se budou snažit pořád běžet.

NA OBČERSTVOVAČKÁCH V KLIDU PŘEJĎETE DO CHŮZE A V KLIDU SE NAPIJTE A NĚCO POJEZTE

Mnoho lidí občerstvovačky proletí, vezmou do ruky kelímek s pitím, ale pití si tak maximálně chrstnou do obličeje, nebo se jím zahltí, ale pořádně se nenapijí. V důsledku toho se jim začne nedostávat tekutin, zhoustne krev a distribuce kyslíku, energie a stavebních látek v těle se zpomalí, což většinou vede k tomu, že běh je pomalejší a pomalejší.

ZRYCHLENÍ SI NECHTE AŽ NA POSLEDNÍ 4 KILOMETRY

Pokud se člověk rozběhne od startu ve svém tempu, mívá v polovině závodu pocit, že má energie na rozdávání a začne zrychlovat. To je však ještě příliš brzy, neboť síly pak začínají docházek okolo 17. až 18. kilometru. A to je ještě do cíle dost daleko, aby to dali hlavou. Lepší je počkat se zrychlením až na 17. kilometr. Když Vám začnou docházet síly na 20. kilometru, už to do cíle dáte.