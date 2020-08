,,Závod poprvé konaný jako olympijská disciplína, podporovaný Českým svazem cyklistiky, je zásadní z hlediska bodování a následné nominaci bikerů na světové závody a tréninkové výjezdy. Podle bodovacího systému UCI získají jezdci za své výsledky na Valašsku potřebné body, které jim umožní účast ve světových pohárech a na mistrovství Evropy a mistrovství světa,“ informuje za pořadatele Erik Figar.

Šampionát bude k vidění v brumovském Bikeparku. ,,Ten je svou variabilitou překážek ideálním místem pro závod na této úrovni,“ prozradil dále Figar.

Vypsány jsou 4 kategorie. BMX Elite Men (jezdci, kteří mají v den konání závodu 15 let a více), BMX Elite Women (jezdkyně, které mají v den konání závodu 15 let a více), Expert (jezdci, nebo jezdkyně, kteří mají v den závodu 13, nebo 14 let) a Junior (jezdci, nebo jezdkyně, kteří mají v den konání závodu 12 let a méně).

Start kvalifikací je ve 12 hodin. Finálové jízdy začínají v 16 hodin.

Na prize money bude rozdáno 15 000 Kč. Vítěz kategorie BMX Elite Men obdrží 5000 Kč. Vítězka kategorie BMX Elite Women si z Brumova odveze 1500 Kč.

PROGRAM MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE FREESTYLE BMX V DISCIPLÍNĚ PARK V BRUMOVĚ 2020:

8:00 Otevření areálu.

9:00 Start volného tréninku.

11:30 Ukončení registrace kategorií junior a expert.

12:00 Konec volného tréninku

12:30 Konec registrace kategorií Elite Men a Elite Women.

12.45 Start kvalifikace kategorie Expert.

13:30 Start kvalifikace kategorie Elite Women.

14:00 Start kvalifikace kategorie Elite Men.

16:00 Start finále kategorie Junior.

16:45 Start finále kategorie Expert.

17:30 Start finále kategorie Elite Women.

18:00 Start finále kategorie Elite Men.

19:00 Vyhlášení výsledků.