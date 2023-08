Roman Kozubík (FORCE KCK Zlín) skončil na Mistrovství světa Masters v silničním závodu jednotlivců v kategorii mužů 50 – 54 let na 14. místě. Prvenství ve skotském Perthu vybojoval olympijský vítěz z Londýna 2012 Alexandr Vinokurov z Kazachstánu.

Mistrovství světa Masters v silniční cyklistice ve Skotsku 2023, Roman Kozubík | Foto: se svolením Romana Kozubíka

,,Na mistrovství světa jsem se kvalifikoval jako letošní amatérský mistr republiky. Finální příprava na šampionát ale nebyla podle mých představ. Pět dnů před odletem do Skotska jsem měl na cyklostezce na Havlíčkové nábřeží ve Zlíně nehodu s chodkyní, po které mě odvezla záchranka na úrazovku. Naštěstí nehoda se obešla bez zlomenin, ale vzhledem k poranění v horní části těla jsem s odletem na šampionát nepočítal. Díky pomoci fyzioterapeuta a podpory kamaráda Tomáše Strnky jsem nakonec do Skotska odcestoval. Na sever Velké Británie jsem cestoval se skvělou partou. V ní nechyběl účastník olympijských her v roce 2016 v Rio de Janeiru v chůzi Lukáš Gdula, nebo Pavel Gonda, který silniční mistrovství světa už jednou vyhrál,“ prozradil Kozubík.

Tím ovšem jeho komplikace před vrcholem sezony zdaleka neskončily.

,,Po příletu do Skotska mi odmítli půjčit předem zamluvené a už zaplacené auto na přepravu kola a ostatních zavazadel a tak jsem se komplikovaně vlakem a tramvají přemisťoval s 30 kg krabicí, ve které jsem měl kolo, z letiště z Edinburghu do 70 kilometrů vzdáleného hotelu v Cuparu. Nedoléčené zranění mi všechno ještě komplikovalo. Navíc protože jsem neměl k dispozici auto, tak jsem musel po příjezdu na hotel hned nasednout na kolo a jet 40 kilometrů pro startovní číslo. Poté jsem se 40 kilometrů vracel zpět na hotel. A večer před spaním jsem měl zvýšenou teplotu a přestával jsem věřit, že se ráno postavím na start závodu,“ přiznal 49letý Roman Kozubík.

Ve Skotsku si nakonec zazávodil. Na start silničního mistrovského závodu si ovšem musel přivstat, protože ho znovu čekalo 40 kilometrů na kole na start závodu. To samé absolvoval po závodu. Za necelých 24 hodin tak ve Skotsku na kole najezdil 320 kilometrů, z toho 160 závodních.

Samotný závod se jel po rozbitých silnicích s hrubým asfaltem. Podél trati však byli skvělí fanoušci.

,,V 160kilometovém závodu, v němž se na startu sešla skvělá konkurence, kde nechyběli vítězové kvalifikací, mistři svých zemí i bývalí profesionálové, byly na trati tři šestikilometrové kopce,“ upozornil zlínský cyklista.

,,Prvních 50 kilometrů jel 220 členný peloton pohromadě. Byl to poziční boj před prvním velkým kopcem, kde chtěli být všichni cyklisté vpředu. Díky tomu byla spousta hromadných pádů. Po prvním kopci se všechno uklidnilo a já jsem zůstal ve vedoucí zhruba 50 členné skupině. Rozhodující momenty nastaly

v posledním kopci na 100 kilometru, kde mi ujelo 10 soupeřů. Já jsem zůstal v další 4 členné skupině. Do cíle to bylo 60 kilometrů z kopce a naše skupina se snažila vzájemnou spoluprací vedoucí skupinu dojet. To se nám však nepodařilo,“ informuje Kozubík.

Se ziskem čtrnácté příčky není spokojený.

,,Příští rok se Mistrovství světa koná v Dánsku, kde budu chtít toto umístění vylepšit,“ plánuje Roman Kozubík.