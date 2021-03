Na demolici soupeře (33:23) se podílela pěti góly. „Vysoká výhra byla překvapující pro všechny, neboť duely s Pískem jsou vždy spíše přetahovaná. O to veselejší pak byla cesta domů, nálada byla skvělá. Každá z nás byla s výkonem spokojená,“ zářila štěstím 24letá, jedna ze zkušenějších házenkářek Zlína.

Co o středeční výhře rozhodlo?

Na vítězství o deset branek před zápasem ani jedna z nás nepomyslela. Rozhodující byl určitě druhý poločas. V něm nám vyšlo prakticky vše, na co jsme sáhly a Písku naopak skoro nic. Zlepšily jsme obranu, dávaly jsme vyložené šance, s čímž jsme se v jiných zápasech trápily. Vycházely nám rychlé útoky, pálily jsme z dálky a radovaly se z každé povedené akce.

V čem byl tento zápas jiný než první ve Zlíně, který jste prohrály?

Snad úplně všechno! Všichni jsme táhli za jeden provaz, lavičkou s trenéry počínaje a námi hráčkami s gólmankami konče. Daly jsme do zápasu všechny síly, dřely a hlavně jsme chtěly na palubovce nechat vše. Bylo to jako den a noc.

Kde hledat zlepšení posledních kol? Vyhráli jste čtyři z posledních pěti zápasů…

Jedním z faktorů jsou určitě každodenní dvouhodinové tréninky! Navíc ještě dvakrát v týdnu mám i ranní tréninky. Někde se ta dřina musí projevit! Mladé holky přestávají mít strach a zábrany a jdou do toho naplno, to je obrovské plus. Tento mladý tým má budoucnost a velké ambice. V neposlední řadě máme kvalitně zdvojené posty, takže je jedno, jestli hraje jedna, nebo druhá, dokážeme se výborně zastoupit.

Závěrečný los je náročný, nyní vás čekají dva zápasy s favority – Dunajskou a v Olomouci. Jaký jste si daly cíl?

To, že nebudeme favority, nám může vyhovovat. Nebudeme pod takovým tlakem a můžeme překvapit. Samozřejmě chceme a budeme bojovat. A pokud předvedeme takový výkon jako naposledy v Písku, tak se nám to může podařit. (úsměv)

Jak zvládáte fyzicky a zdravotně náročnou porci zápasů?

Co si budeme nalhávat, je to fyzicky i psychicky náročnější než mít jeden zápas týdně. Vzhledem k tomu, že na fyzické kondici pracujeme průběžně v každé větší pauze, tak to jde zvládnout.

Před sezonou jste myslely na play-off. Nejste zklamána, že je to opět boj o záchranu?

Určitě to mrzí každou z nás. Před sezonou si říkáme, že letos už by to mohlo vyjít, ale vždy nám něco uteče, pár zápasů se nepovede a naděje se rozplynou. Ale věřím, že pokud nyní v létě poctivě odmakáme náročnou přípravu, tým zůstane spolu a vhodně se třeba doplní, tak bychom příští sezonu mohly mít šanci na play-off. Bez sebeobětování a odhodlání to ale nepůjde.

Jak jste osobně spokojena se sezonou?

Samozřejmě jsem ráda za body, které jsme v posledních týdnech získaly. Po sérii prohraných zápasů už bylo třeba něco získat. Potřebovaly jsme to pro naši psychickou pohodu. Začátek a průběh první poloviny sezony byl jasně ovlivněný restrikcemi, neustálým rozvolňováním a uzavíráním. Celá sezona je taková trochu zmatená, nikdo nevíme, co se další den bude dít. Myslím ale, že se s tím česká házená pere zatím zdárně.