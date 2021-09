Reprezentanti klubu TUFO CykloZákladna Otrokovice se prosadili i v závodu zařazeném do Valašskokarpatské cyklotour, kterým byl Hradní okruh v Brumově-Bylnici.

,,Závod v kategorii Žáci II. byl napínavý až do konce. V něm si pro nejlepší výsledek sezony, pro druhé místo dojel Filip Škubal. Jakub Orsava byl šestý, Matyáš Pírek devátý a Václav Mach osmnáctý. Mezi děvčaty skončila Veronika Machová pátá. V kadetech se závod povedl Janu Hynečkovi, který v něm bral druhou příčku,“ informoval ještě Formánek.

