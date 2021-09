,,První polovinu závodu jel Matyáš ve vedoucí pětičlenné skupině. Ve druhé polovině druhého kola se mu v prudkém asfaltovém výjezdu vydařil nástup a díky němu dojel do cíle na druhé pozici,“ prozradil otrokovický předseda oddílu.

V kategorii kluků 9 – 10 let se ze zisku stříbra raduje Matyáš Orsava. Ten v cíli zaostal pouze za Sebastianem Pňovským (Silvini Team). Bronzový byl Samuel Zítka z Nového Města na Moravě.

Zlato si z Krkonoš přivezla také Sára Škubalová. Ta vyhrála kategorii holek 9 – 10 let. Druhou příčku získala Beáta Brandová z Písku, bronz brala Adéla Kulihová (DK Bikeshop Racing Team). Karolína Černá skončila patnáctá.

Dobrý výsledek si zaknihovaly Sofie Drongová (16. místo) a Aneta Machová (16. místo). Obě startovaly v kategorii holky 7 – 8 let.

,,Tobiáš jel od startu do cíle na prvním místě. Neustále ale musel odrážet ataky největších soupeřů,“ informuje předseda otrokovického klubu Petr Formánek.

Tři medaile si přivezli z mistrovství republiky horských kol bikeři z formace TUFO CykloZákladna Otrokovice. V Harrachově získal v kategorii chlapců 7 – 8 let český titul Tobiáš Měřínský.

