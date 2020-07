„V obsazených věkových kategoriích chlapců jsme získali tři první místa, stejný počet druhých a po jednom třetím, čtvrtém a pátém místě,“ spokojeně zhodnotil účinkování svých svěřenců na domácím klání šéftrenér zlínského vzpěračského klubu Jaroslav Janeba.

„Soutěžilo 30 chlapců a dívek z oddílů Barbell Senica a Golem Nové město nad Váhom ze Slovenska a krajských oddílů Holešova, Nového Hrozenkova a Zlína.“

Nejlepších výsledků ze Zlínských svěřenců trenéra Jaroslava Janeby dosáhli Tomáš Podškubka 225,86 Sinclairových bodů, Vojtěch Navrátil 203,12 Sb. a Tomáš Fröhlich 195,52 Sb.

Umístění zlínských jednotlivců

Kategorie mladších žáků do 9 let Mikuláš Sára – 1. místo a Kryštof Brida – 2. místo.

Kat. 10 let Šimon Bartůněk 3. místo.

Kat. 14 let Vojtěch Navrátil – 1. místo.

Kat. 15 let Tomáš Fröhlich – 2. místo, Matouš Sára – 4. místo a Lukáš Kozel – 5. místo. Kat.

Kat. 16 let Jakub Gajdůšek – 2. místo.

Kat. 17 let Tomáš Podškubka – 1. místo.