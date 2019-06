Zlínská kolová slaví. I přes zdravotní problémy Radka Adama totiž narychlo složená dvojice Tomáš Horák – Dominik Otásek totiž suverénně, bez ztráty kytičky, ovládla MČR hráčů do 23 let a stala se mistrem.

„Kluci mě překvapili zejména výhrami v utkáních s papírově silnějšími soupeři ze Šitbořic a Brna, které dokázali přehrát pestrou kombinační hrou,“ nešetřil chválou trenér Milan Chovančík. „Před turnajem jsem již nepočítal, že bychom mohli předstihnout Šitbořice v boji o účast na ME hráčů do 23 let a nakonec máme nejen mistrovský titul, ale i nominaci na prestižní klání nejlepších evropských týmů, které proběhne v polovině září v německém Naurodu!“