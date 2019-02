Ostrava – To byl válec! A jeho řidičem byl teprve 19letý basketbalista prvoligového MMCITÉ Zlín Roman Menšík, který 26 body pomohl zničit Ostravu 101:74.

„Zodpovědnost vzal poměrně slušně na sebe. V této fázi soutěže ji budeme nakládat na mladší kluky," vysvětlil kouč Jaroslav Kotala, který během sezony přišel o zkušeného Romana Medka, jenž zamířil domů do Nového Jičína. „Jeho ale typově nenahradí. Přesto je to jeden z hráčů, který by měl být do budoucna vůdcem ať už našeho týmu, nebo někde jinde," poznamenal Kotala.

Právě Menšík v zápase odehrál 40 minut, o deset méně pak Pumprla, který již naskakuje i za Brno. „Nemohli jsme odjet v nejsilnější sestavě, protože někteří kluci odjeli se školou na lyžařské zájezdy. Pumprla už toho má za sebou víc. Kolem deseti minut dostává prostor i v nejvyšší soutěži. To se musí odrazit i v první lize, kde se zkušenosti musejí projevit," ví kouč Zlína.

Podruhé v sezoně jeho svěřenci překonali magickou stobodovou hranici. Dokonale pak ovládli druhou (33:13) a třetí (27:13) čtvrtinu. „Jsem rád, jakým způsobem jsme zápas zvládli. Čekali jsme těžký zápas, ale naše útočná kombinace byla smrtící. Některé individuální výkony byly extrémně vydařené. V určitých fázích jsme pak polevili, bylo to z naší strany exhibiční tempo a trochu jsme polevili v obraně. Ale tam jsme většinu zápasu hráli výborně. Naši zónovou obranu nebyli schopní přehrát," liboval si Kotala, jehož tým v play off bude hrát zápasy místo pátků o nedělích od 14 hodin.

VŠB OSTRAVA – MMCITÉ ZLÍN 74:101 (22:23, 13:33, 17:27, 22:18)

Zlín: Menšík 26, Šušák 23, Krutílek 15, Pumprla 14, Kambur 12, Chwaszcz 8, Kadlčík 3, Horák. Nejvíce bodů Ostravy: Urbánek 19, Dedek 14. Trojky: 9/33 (27 %) – 9/23 (39 %), TH: 15/20 (75 %) – 16/21 (75 %). Doskoky: 38 – 43.