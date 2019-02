Hraje bez stresu a s čistou hlavou. Navíc cítí důvěru trenéra Kvapila a skvěle si vyhoví s parťáky z útoku. Dvacetiletý útočník František Vykopal v letošním ročníku patří ke kometám florbalové superligy a k nečekaným tahounům otrokovických Panterů.

Svoji formu šikovný forvard potvrdil také v nedělním domácím zápase s Královskými Vinohrady, na jejichž demolici 7:2 se podílel hned třemi brankami.

„Hattrick beru jako odměnu za dosavadní dřinu na trénincích a i na střeleckých individuálech,“ říká odchovanec klubu Fbc Orel Uherský Brod.

Nadaný mladík se zatím drží slov spoluhráče Pešata a pečlivě plní pokyny kouče Kvapila, jehož důvěru v posledních zápasech splácí vrchovatě.

„Lukáš mi od začátku sezony říká, že všechno je věcí hlavy, že mi to tam začne brzy padat, jenom tomu musím věřit,“ líčí.

„Jsem rád, že jsem dokázal, že si místo v sestavě zasloužím. Věřím, že budu mužstvu platný i v těžších a vyrovnaných zápasech,“ prohlásil Vykopal.

Talentovaný florbalista si první hattrick mezi muži připsal ještě jako hráč rodného Uherského Brodu, když skóroval hned ve své premiéře mezi dospělými. Tři branky v jednom superligovém zápase ale poprvé zaznamenal až o víkendu.

„Hattrick mě vyjde na láhev slivovice, což je napsané v sazebníku,“ říká.

„Neberu to ale jako pokutu, spíše jako odměnu,“ přidává s úsměvem.

Spoluhráči hrdinu nedělního pohodového duelu zatím šetřili. Vtipkovat se bude později.

„Kluci zatím nic moc neříkali, ale věřím, že takové ty lehčí narážky přijdou v úterý na tréninku,“ očekává Vykopal.

Jinak ale od fanoušků a nejbližších sklízel chválu.

„Ohlasy byly velice pozitivní. Hlavně od rodiny a od přítelkyně, čímž bych jim chtěl poděkovat za neskutečnou podporu,“ vzkazuje mladý florbalista.

Panterům utkání s Královskými Vinohrady neskutečně vyšlo. Otrokovičtí opanovali hned první třetinu. Ze sedmi střel skórovali pětkrát, nešťastní hosté nechápali.

„Zbytečně jsme nenahrávali. Ve střeleckých pozicích jsme nehledali volného spoluhráče, který by zakončoval do prázdné branky. Naopak, konečně jsme se drali do zakončení a trefovali branku,“ pochvaluje si Vykopal.

Za stavu 5:0 už nebylo co řešit. Hlavní bylo nepolevit a nenechat konsternované Pražany nadechnout.

„Nebylo těžké se koncentrovat,“ tvrdí.

„Po první třetině jsme si řekli, že ve stejném nasazení a tempu jedeme dál, protože jak je již známo, začátky druhých třetin nemáme moc v oblibě,“ pokračuje.

I když Moravané nechali protivníka výsledek snížit, přesvědčivá výhra 7:2 posunula Otrokovice před Bohemians na sedmé místo tabulky.

„Udělali jsme důležitý krok k postupu do play-off,“ je přesvědčený Vykopal.

Vyhráno Panteři ale zdaleka nemají. Bojovat musí až do konce základní části.

„Rozhodovat bude každý bod, protože od šestého do devátého místa je to pouze o tři body. Letos je tabulka hodně našlapaná,“ připomíná.

Na domácí triumf chtějí svěřenci trenéra Michala Kvapila navázat také v následujících dvou venkovních duelech. Po týdenní přestávce nejprve Panteři hrají v pátek v České Lípě, v neděli se pak představí na palubovce vedoucí Mladé Boleslavi.

„Určitě se nespokojíme s jednou výhrou. Chceme bodovat naplno,“ burcuje.

Favorita se nebojí. „Umíme hrát vyrovnanou partii i s týmy z horní poloviny tabulky,“ přidává. „V takových zápasech ale vždy rozhodují individuální chyby a nedůslednost v obraně. Když se na to zaměříme, tak věřím, že si domů dovezeme všech šest bodů,“ doufá.

Jednou z hlavních střeleckých zbraní může být právě student Střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě a možná budoucí zaměstnanec Zbrojovky.

„Po novém roce se mi hraje výborně. Spoluhráči mi dost pomohli, hodně mě podporují. Za formu jsem rád, ale ještě pořád to není ono,“ zůstává v klidu.

Hattrick ho potěšil, ale v žádném případě ho nepřeceňuje.

„Pořád netrefuji, co bych měl. Mám ještě co dohánět, abych týmu pomohl vyhrávat vyrovnané zápasy,“ dodává.

František Vykopal

Klub: HU-FA Panthers Otrokovice

Pozice: útočník

Datum narození: 15. prosince 1998

Výška: 178 cm Váha: 60 kg

Letošní bilance: 22 zápasů – 10 gólů – 5 asistencí – 2 trestné minuty