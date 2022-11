„Umístění mladé dvojice na medailové příčce je skvělé!“ radoval se zlínský trenér kolové Jan Krejčí. „Hned na úvod turnaje se klukům podařil reparát z nedávného ME hráčů do 23 let, kde právě se švýcarskou dvojicí na penalty prohráli a unikl jim postup do finále šampionátu. S úřadujícími mistry světa Gerhard a Bernd Mlady kluci vedli 2:0, ale v duelu bohatém na góly nakonec padli 6:9. V následujících dvou utkáních si naše dvojice poradila s japonským týmem OSAKY v poměru 6:3 a rozstřílela tým Ghany v poměru 13:0 a zajistili účast v semifinále," byl hrdý Krejčí.