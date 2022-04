ŠKODA Fabia Rally2 s číslem 7 vyrazila do Valašské rally ValMez povzbuzena výsledky v Rakousku a na Pražském rallysprintu. A třetí čas v první rychlostní zkoušce za Kopeckým a Pechem, před Marešem a Marczykem byl skvělým odrazovým můstkem do dalších kilometrů. Ty však byly poznamenány deštěm, nevlídným počasím a hlavně množstvím vytahaných nečistot na tratích. A kluzká trať byla i jednou z příčin výletu z trati na nejdelším testu Valašky – RZ Lešná.

„Soutěž jsme trénovali při deseti stupních, při závodě bylo jen něco málo nad nulou, pršelo a na tratích bylo vytaháno bláto. Na druhou stranu právě déšť zjednodušil volbu pneumatik do závodu, vyrazili jsme na mokrých. V úvodu jsem byl maximálně spokojen s časem na jedničce, neboť jsme ji projeli absolutně na jistotu. Bohužel na Lešné jsem, v relativně vysoké rychlosti, přehlédl na brzdách flek klouzavého asfaltu, fabia sklouzla do meze a po dvou otočkách kolem svislé osy zůstala stát na cestě. Výsledkem byl proražený chladič a odstoupení,“ vysvětluje Adam Březík.

„Byli jsme hodně namotivováni časem z Rybí a do osudné zatáčky šlo vše, jak mělo. Naštěstí i přes velkou ránu nebyla fabia poškozena tak moc, jak jsme si v první chvíli mysleli,“ doplňuje Ondřej Krajča.

Po tomto incidentu se posádka Samohýl ŠKODA Teamu mohla rozloučit s bojem o absolutní výsledek. Mechanici si však s opravou dokázali poradit a Adam s Ondrou naskočili do druhého soutěžního dne. Mladá dvojice vyrazila sbírat další porci potřebných zkušeností. Denním maximem byl druhý čas na RZ12 Juřinka a čtvrtý čas na druhém průjezdu Poličné (RZ13). Na všech šesti testech se Březík s Krajčou vždy vešli mezi Top7 výsledkové listiny. V samostatném hodnocení druhého dne obsadili šesté místo, páté v klasifikaci MČR, což znamenalo zisk prvních osmi mistrovských bodů.

„Nedělní start jsme využili jako test pneumatik. Z oblohy hrozil déšť, střídaní vody a slunce pak bylo na pořadu v rychlém sledu. Byly z toho zajímavé časy a určitě cenné zkušenosti do nejbližších závodů.¨Celkově se Valaška organizačně vydařila, na klasickou Lešnou navázala svou zajímavostí zkouška Rybí. Naopak začátek Bystřičky byl asi až zbytečně rychlý, místy nebezpečný,“ okomentoval závod Adam Březík.

„V sobotu večer jsme si sedli a řekli si, co bylo dobře a co špatně a do neděle jsme nastupovali v dobré náladě. Během víkendu se vystřídaly snad všechny roční období. Dopolední sekci jsme jeli více na jistotu, ale odpoledne jsme přidali a bylo to znát. Poslední sekce byla také loterií ve volbě pneumatik, ta se nám celkem povedla. Výsledek je takový, jaký je, ale věřím, že si na dalším závodě spravíme chuť,“ dodal Ondřej Krajča.

Český šampionát pokračuje za necelý měsíc Rallye Šumava (5. – 8. května) v okolí města Klatovy.

„Aktuálně s týmem plánujeme start na Rallysprintu Kopná a hned potom přesun na test na Lipně. Vždyť Šumava se jede už víkend po Kopné,“ dívá se do blízké budoucnosti Adam Březík.

(mb, pla)