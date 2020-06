„Samozřejmě je to málo, ale měli jsme i smůlu když jsme v prvních deseti minutách nastřelili asi sedm tyček,“ připomněl hostující trenér Petr Habrovanský.

Jinak otrokovické házenkářky skvělými zákroky deptala nová hodonínská brankářka Patricia Rehušová. Rodačka ze Senice přišla na Slovácko z Bánovcí nad Bebravou a svůj tým několikrát bravurně podržela.

„My jsme ale moc hodné družstvo. V zakončení je poznat, že do toho nejdeme s plnou vervou,“ říká Habrovanský.

I když se hostující družstvo po přestávce střelecky zlepšilo, nakonec v Hodoníně vysoko prohrálo 19:43.

„Pro nás to i tak byla dobrá příprava. Rozdíl mezi oběma týmy byl velký. My nyní trénujeme pouze jednou týdně, děvčata chodí do zaměstnání,“ uvedl zkušený kouč.

Otrokovice, které v předčasně ukončené prvoligové sezoně skončily s pouhými sedmi body předposlední, začaly s přípravou na další soutěžní ročník hned po rozvolnění vládních opatření.

„S holkami jsme se domluvili, že až do srpna se budeme scházet jednou týdně. Ve druhé polovině letních prázdnin naběhneme na klasický cyklus třé tréninků týdně, v sezoně budeme trénovat už jenom dvakrát,“ informuje Habrovanský.

V týmu k žádným velkým změnám nedošlo, vedení klubu přivedlo pouze jednu pivotku.

Přípravná házená -

HK Hodonín – TJ Jiskra Otrokovice 43:19 (21:5)