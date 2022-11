Chladné, postupně zlepšující se dopolední počasí, přineslo přátelskou, leč bojovnou vřavu. To se projevilo přímo na robustním útočníkovi. Na ruce i do vlasů se mu dostala bílá barva z čerstvě nalajnovaného hřiště. „Z těch vlasů to jen tak nedostaneš,“ prohodil k němu těsně před společným focením tatínek Petr, kouč zlínských ragbistů, který si nenechal ujít ani sobotní duel.

Juřík mladší se s národním mančaftem chystal jen krátce. Zato intenzivně. „Na přípravu jsme měli pouze dva dny. Od pátku probíhalo soustředění v Hluku, do Zlína jsme dojeli až v den zápasu,“ popsal program mladého reprezentačního týmu.

OBRAZEM: Juřík v dresu U-23. Mladí ragbisté ČR jasně přehráli Výběr Moravy

Času moc nebylo. Nadějným ragbistům to ale vadit nemuselo. Dokázali z toho vytěžit maximum. „Společně s kluky jsme dokázali dobře zapracovat,“ pochvaluje si šikovný borec, jenž zároveň poukázal na nedostatky zapříčiněné menší sehraností. „Důležité je pochopit systém hry. Když se s kluky vidíte poprvé, tak je to složitější. Myslím si ale, že to bylo dobré,“ těší zlínskou oporu.

Týmu okolo Denise Juříka vyšla první půle 20:17. Ve druhé dokázali navýšit skóre o deset bodů. Výběr Moravy díky pětce snížil, navíc měl příležitost konverze, která nevyšla. Rozdíl skóre tak byl 30:22.

Reprezentační mužstvo v dalším průběhu navýšilo na 37:22, ještě sedm a čtvrt minut před koncem zůstával stav stejný. V posledních minutách nakonec přidalo dalších dvanáct bodů. „Nesehranost šla trochu vidět, pramenily z toho chyby. Celkově jsme však ukázali kvalitní výkon,“ těší Juříka.

Utkání mezi reprezentací do 23 let a Výběrem Moravy bylo předzápasem hlavního sobotního klání „A“ České republiky a Moldavska. Už na první duel na Stadion Mládeže ve Zlíně došla solidní návštěva. „Byla velká, diváci šli slyšet,“ užíval si netradiční ochozy. „Podporovali obě strany, bylo to vážně super. Moc jsem si to užil,“ dodal na závěr zlínský ragbista Denis Juřík.