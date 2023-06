/FOTOGALERIE/ Favorizovaní Tomáš Řenč (Triatlon Slaný) a Helena Kotopulu (CSG TRI Team) vyhráli 21. ročník Moraviamana.

V závodu v Otrokovicích, konaném na klasických ironmanových tratích 3,6 – 180 – 42,2 kilometru, se bojovalo o body do Českého poháru v dlouhém triatlonu. Do cíle doběhlo 148 mužů a 8 žen.

Řenč dosáhl času 8:15:57, což je zároveň nový mužský traťový rekord v Moraviamanu. Druhé místo obsadil se ztrátou 18 minut a 32 sekund Jan Šneberger (TT Příbram), třetí byl Jan Oppolzer (Kerberos, 8:37:21).

Z regionálních triatlonistů skončil Petr Cívela (8:51:38) šestý, Petr Vabroušek (9:03:06) sedmý, Jiří Klement (všichni Titan Trilife Zlín, 10:15:24) jednadvacátý a David Nádeníček (KESBUK, 10:19:34) pětadvacátý.

Tomáš Řenč je v posledních letech pravidelným účastníkem Moraviamana. V tomto závodu už čtyřikrát zvítězil. Triumfoval v něm v roce 2018, 2019, 2021 a také letos.

,,Příprava na letošní ročník Moraviamana ale nebyla ideální. V loňském roce mě totiž v červnu začala trápit patní ostruha. Proto jsem musel od září nechat nohu v klidu. K pořádným tréninkům jsem se vrátil až letos v březnu. Přes zimu jsem si kondici udržoval pouze plaváním a na kole,“ svěřil se Řenč.

Ten se však na jaře postupně dostával do formy. ,,Pro start v Otrokovicích jsem se rozhodl až po květnovém polovičním Ironmanovi na Slovensku v Šamoríně a červnovém pardubickém Czechmanovi, kdy jsem cítil, že mi noha drží,“ prozradil Ironman z Jedomělic u Slaného.

Do Otrokovic přijel s odvážným cílem. "Závod jsem chtěl vyhrát a dokončit ho v traťovém rekordu. Obojí se mi nakonec podařilo,“ pochvaloval si Tomáš Řenč

Vývoj letošního Moraviamana měl od začátku pod kontrolou. ,,Po plavání jsem vylézal z vody se zhruba minutovým náskokem před Polákem Maksymowiczem. Na kole jsem v mezi 120. a 130. kilometrem náskok na čele navýšil na 3,5 minuty, poté Maksymovicz zpomalil a do druhého depa jsem dojel na prvním místě s 5,5 minutovým náskokem. V běhu jsem věřil, že pokud se mi podaří udržet tempo kolem 4 minut na kilometr a nebude mě bolet noha, tak závod vyhraju. Po 5 kilometrech jsem přidal k náskoku na vedoucí pozici další 2 minuty, náskok jsem pak až do cíle pořád navyšoval,“ popsal klíčové momenty Řenč.

Letošního Moraviamana tak absolvoval bez problémů.

,,Menší zhruba minutové krize jsem měl na kole, kdy jsem musel na chvíli zpomalit. Žádné větší problémy jsem však neměl. Nohy mi netuhly,“ upozornil reprezentant klubu Triatlon Slaný.

Také počasí se mu líbilo.

,,Horko mi vyhovuje, mám totiž rád vedro, které naopak většina soupeřů hůř snáší. Rovněž hustý déšť, kdy začalo v průběhu maratonu hodně pršet, mi nevadil,“ tvrdí 33letý Tomáš Řenč, který bude tento týden relaxovat při stavbě nové kůlny u svého rodinného domu.

,,V červenci se pak s manželkou Annou, synem Jonášem a dcerou Violou vydáme někam na dovolenou,“ plánuje Řenč, který si na prize money v Otrokovicích vydělal 35 tisíc Kč.

Nejlepší žena Helena Kotopulu se blýskla časem 10:07:57, stříbro brala za čas 10:21:46 Markéta Cibulková (Iron Starts Beroun), třetí pozici vybojovala Julie Stolarčíková (USK Akademik Cheb, 11:38:34).

Kotopulu si letos na jaře natrhla lýtkový sval, přesto v Otrokovicích i po omezených trénincích myslela na nejvyšší příčky. ,,Taktiku jsem neměla připravenou žádnou. Na začátku jsem se nechtěla moc vyčerpat v plavání, na kole jsem si chtěla hlídat waty, běh byl ale velký otazník,“ měla jasno před startem Moraviamana Ironmanka ze Zlína.

Z vody vybíhala z druhé pozice. ,,Čas v otrokovickém Štěrkovišti nebyl úplně nejlepší, ale po výlezu z vody mi zbylo dost sil na zbývající dvě disciplíny. Na kole jsem si pak hlídala čas a snažila se nepřepálit tempo při stíhání Markéty Cibulkové. Na otočkách jsem si vždy spočítala, jak rychle ji dojíždím a věděla jsem, že ve třetím okruhu ji můžu dostihnout, což se také podařilo. Poté jsem se probojovala na první příčku. Při cyklistice mi ovšem od začátku drhla přední destička. Věděla jsem o tom, v týdnu jsme se ji se synem pokoušela opravit. Při odkládání kola do depa, se zdálo, že bude vše v pořádku, ale po pár zabrzdění mi destička pořád drhla,“ prozradila Helena Kotopulu.

Na závěrečný běh přesto vybíhala lehce. ,,Bohužel to mi vydrželo jen úvodních 15 kilometrů. Poté začala velká krize. Takovou běžeckou jsem snad ještě nikdy neměla. Začaly mě táhnout lýtka, špatně se mi dýchalo, sužovala mě křeč do bránice, proto jsem musela často zastavovat a protahovat se. Po 30. kilometru už jsem přestala vnímat atmosféru závodu, sklopila jsem hlavu a sledovala jsem jen svoje kroky,“ trápila se v maratonu Kotopulu.

Reprezentantku klubu CSG TRI Team tak závod dokončila s velkým sebezapřením. ,,Po doběhu do cíle, kde mě čekala rodina, jsem se těšila, až si sednu, lehnu a hlavně na to, že už nemusím nikam běžet,“ přiznala.

Triumf je samozřejmě potěšil. ,,Klíčový byl třetí okruh cyklistiky a 25. kilometr běhu, kdy jsem se rozhodovala, jestli zbytek závodu dojdu pěšky, nebo ho doběhnu jen kondičně, abych ulevila lýtku. Nakonec jsem zvolila druhou variantu,“ upozornila na rozhodující momenty na cestě k prvenství Kotopulu.

S výkonem však není úplně spokojená. ,,Nicméně ten odpovídá skutečnosti, že jsem měla šest týdnů berle a nemohla jsem pořádně běhat, ani jezdit na kole. Pořádně jsem si však otestovala lýtko a tak se v nejbližších dnech můžu pustit do pořádného tréninku,“ spřádala už v neděli ráno plány zlínská Ironmanka.

Tu další letošní triatlonové vrcholy čekají v srpnu, kdy se postaví na start Slovakmana a Pilmana, v září bude závodit v Doksyrace a říjnu bude bojovat na mistrovství světa na Havaji.

Letošní Moraviaman se konal v pestrém počasí. Ráno při plavání bylo chladno, při cyklistice se postupně oteplilo, v posledním okruhu cyklistiky se obloha zatáhla, zvedl se vítr a začalo hustě pršet. Pršelo i na začátku maratonu. Poté zase začalo svítit slunce a bylo dusno.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V MORAVIAMANU 2023:

Muži 18 – 24 let: Tomasz Maksymovicz (Polsko) 9:29:00

Muži 25 – 29 let: Rastislav Smánek (ŠK Triatlon Pezinok) 9:13:21

Muži 30 – 34 let: Tomáš Řenč (Triatlon Slaný) 8:15:57

Muži 35 – 39 let: Jan Šneberger (TT Příbram) 8:34:30

Muži 40 – 44 let: Jakub Sklenář (Olomouc) 9:10:33

Muži 45 – 49 let: Marek Beňa (Zapro team) 9:36:13

Muži 50 – 54 let: Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) 9:03:06

Muži 55 – 59 let: Petr Švarc (TRI KLUB Příbram) 10:34:51

Muži 60 – 64 let: Petr Mikolášek 11:57:43

Ženy 40 – 44 let: Helena Kotopulu (CSG TRI Team) 10:07:57

Ženy 45 – 49 let: Iva Zemánková 12:47:44

Ženy 50 – 54 let: Beata Ciosek (Polsko) 13:52:40

Ženy 60 – 64 let: Hana Breburdová 15:34:26

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ MORAVIAMANA (2015 – 2023):

2015

Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) 8:44:19

Petra Krejčová (Tri SK České Budějovice) 9:50:23

2016

Jan Oppolzer (Kerberos) 8:28:18

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:18:37

2017

Lukáš Krpec (Rocktechnik Triatlon) 9:01:18

Helena Kotopulu (Moraviaman Otrokovice) 9:48:32

2018

Tomáš Řenč (VANAMAN) 8:26:29

Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 9:42:50

2019

Tomáš Řenč (VANAMAN) 8:19:06

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:24:19

2020

Nekonal se kvůli koronavirové pandemii.

2021

Tomáš Řenč (Triatlon Slaný) 8:21:07

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:33:02

2022

Maciej Chmura (Polsko) 8:31:02

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:23:06

2023

Tomáš Řenč (Triatlon Slaný) 8:15:57

Helena Kotopulu (CSG Tri Team) 10:07:57