Ženy nad 36 let: Kateřina Zemánková (Uherské Hradiště).

Ženy do 35 let: Michaela Bojková (Bike 2000).

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing Team).

Muži do 59 let: Miroslav Peňáček (Půjčovna kol Lednice).

Muži do 49 let: Pavel Holec (NATIVESPORT).

Muži do 39 let: Pavel Žák (Cyklop.cz BT Morkovice).

Muži do 29 let: Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike Team).

Biker z Morkovic se od druhého kola společně s Pavlem Holcem probojoval do čela. Oba pak na trati dlouho spolupracovali.

Ten šel do závodu s cílem skončit v něm do třetího místa. Pochopitelně ho lákalo v Napajedlech vybojovat první příčku.

Jiří Brázdil (www.brazdil-cycling.cz). ,,Do Napajedel mě přivedla skutečnost, že závod pořádal kamarád Jakub Vodárek,“ vysvětloval Pavel Žák svoji účast na startu.

Pavel Žák (Cyklop.cz BT Morkovice) zvítězil v 5. ročníku závodu v cross country XC Cup Napajedla 2021, když se v podniku dlouhém 30 kilometrů rozloženém do šesti okruhů s celkovým převýšením 840 metrů, prezentoval časem 1:08:05. Stříbrný Pavel Holec (NATIVESPORT) byl o dvaadvacet sekund pomalejší, třetí skončil v čase 1:08:49.

