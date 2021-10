Třebaže náš region není typickou motocyklovou baštou, jeden zajímavý klenot se zde klube. Teprve 15letý student zlínského gymnázia Jakub Gurecký totiž ohromuje svět, když ovládl šampionát Northern Talent Cup a pro příští sezonu si zajistil účast v prestižním seriálu Red Bull Rookies Cupu. Toho se účastní mladí motocykloví závodníci z celého světa, kteří mají největší potenciál propracovat se až do MotoGP!

„Je mým splněným snem jezdit a měřit se s absolutní světovou špičkou,“ září štěstím Gurecký, jezdec Brno Circuit Junior Racing Teamu. „Od počátku bylo mým cílem se do Rookies Cupu dostat a jsem moc rád, že se mi to podařilo, třebaže sezona byla hodně náročná. Nyní si od závodění na chvíli odpočinu a budu se soustředit na školu. Ale už se moc těším, až to celé začne!“