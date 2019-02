Žlutava - Motokrosař Jindřich Hrabica dál stoupá pořadím evropského šampionátu.

Motokrosař Jindřich Hrabica. | Foto: Archiv jezdce

I díky osmému místu na víkendových závodech poblíž slovinské Ljublaně se závodník ze Žlutav prokousal ve třídě Open na průběžnou sedmou příčku. A příště může být ještě výše!

„Bodový rozdíl mezi závodníky na pátém až osmém místě je totiž minimální,“ upozornil Hrabica, který je se svým posledním výkonem spokojen. „K maximálnímu nadšení sice schází jedna příčka, ale každopádně jsem absolvoval jeden z těch povedenějších závodů.“

Ve Slovinsku ale na něj nečekala vůbec oblíbená trať. „Jelo se prakticky na skále pokryté hlínou a štěrkem, což nemám rád. Naštěstí pro mě v noci před závodem popršelo a trať nebyla tolik kluzká,“ ulevilo se Hrabicovi, který sedlá Hondu 450T.

Na rozdíl od začátku sezony byl velmi spokojen se svými starty. „Již čtrnáct dnů pracuji na jejich zlepšení a budu v tom pokračovat. S přispěním videotechniky a nahrávek závodů ze zámoří jsem změnil styl, což mi prospělo,“ je přesvědčen člen Motocross Racing Teamu.

Další závod čeká Hrabicu až příští víkend, kdy odjede na předposlední čtvrtý podnik mistrovství Evropy do Dánska. Jestliže loni se díky bodovému náskoku mohl klání na neoblíbené písčité trati vyhnout, nyní je připraven upevnit si své postavení.

„Pořadatelé šampionátu navíc rozhodli, že výsledky na závěrečném závodu v Polsku budou dvojnásobně ohodnoceny. Na jednu stranu je to velmi lákavé, ale většina jezdců včetně mě to považuje za zrádné. Pokud vám totiž selže motocykl nebo uděláte větší chybu, v konečném účtování to hodně pocítíte a může to zkazit celosezonní snažení,“ vysvětlil 34letý závodník, který v rámci tří podniků ME již nacestoval přes osm tisíc kilometrů. „Do Dánska urazím okolo tří tisíc kilometrů a nejblíže to bude na závěr do Polska, asi sedm set kilometrů,“ spočítal Hrabica.