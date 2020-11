„Chtěli jsme bodovat, za což jsme rádi, ale výkon ještě úplně stoprocentní nebyl,“ uvědomuje si přihrávající smečař Zlína Jakub Motyčka.

Volejbalisty Fatry letos trápí hlavně špatné vstupy. S Beskydy i Brnem prohrávali 0:2 na sety, stejně to vypadalo i proti Příbrami, která na Moravě měla na začátku střetnutí mírně navrch.

„Těžko říct, čím to je,“ krčí rameny Motyčka.

„Myslím si, že je tam z naší strany hodně cítit nervozita,“ přemítá.

„Možná je to i tím, že jsme hráli proti soupeřům, na které si věříme nebo se kterými bychom měli vyhrát či alespoň bodovat,“ zamýšlí se.

Ať je to jak chce, začátky Zlíňanům letos prostě nejdou.

„S Brnem po dlouhé pauze byl největší problém servis a i trochu příjem, proti Příbrami už se nám ale podařilo chyby eliminovat,“ říká opavský odchovanec.

Fatře to před prázdnými tribunami dlouho drhlo. První dva sety ztratila v koncovce, zlepšení přišlo až ve třetí sadě. Stejné to mimochodem také bylo v pondělí v Brně. Tentokrát rozháraným domácím za nepříznivého stavu pomohlo dvojité střídání.

Trenér Obdržálek stáhl ze hřiště nahrávače Šulce a elitního smečaře Adamce, na palubovku poslal Maročana Lamriho a Kozáka. Odvážný tah zlínskému kouči vyšel skvěle. Byli to právě zmiňovaní borci z lavičky, kteří svým výkonem strhli ostatní a výrazným způsobem přispěli k parádnímu obratu.

Zlínští volejbalisté oproti minulému utkání v Brně zlepšili servis i příjem a koncentrovaným výkonem výsledek otočili z 0:2 na 3:2. Rozhodující pátý set ovládli v poměru 15:10.

„Samozřejmě víme, že to s námi vypadalo fakt bledě. S příchodem nahrávače se to ovšem uklidnilo i zpřesnilo a bojovným výkonem jsme to dokázali obrátit,“ radoval se čtyřiadvacetiletý smečař. „Poslední tři sety už to vypadalo hodně dobře a hlavně bojovně,“ těší Motyčku.

Moravané důležitou šichtu nakonec zvládli i bez diváků. Také mužská volejbalové extraliga se kvůli přísným vládním nařízením hraje za zavřenými dveřmi a bez diváků. Tribuny zůstaly prázdné, slyšet bylo jenom trenéry a náhradníky Příbramy, jenž se své parťáky potleskem snažili povzbudit.

„Atmosféra je jiná, jako při přáteláku,“ prohlásil Motyčka. „Asi se s tím každý musí srovnat sám v hlavě. Kulisa žádná není, ale zase víme, že je to ostrý zápas a ne žádný trénink,“ uvedl.

Další náročná šichta čeká na zlínské volejbalisty už v neděli, kdy od patnácti hodin přivítají Liberec. „Snad zase nějaký bod urveme,“ přeje si Motyčka.