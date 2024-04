V nedělních duelech v Moravskoslezské fotbalové lize žen se regionálním týmům dařilo. Zlín na domácím hřišti remizoval s Olomoucí, Uherský Brod uspěl ve Vyškově. Utkání ve Vyškově ale bylo kvůli malému počtu domácích hráček v 60. minutě ukončeno.

fotbalistky Uherského Brodu | Foto: Pavel Sklenář, František Blaha

V tabulce po neúplném 14. kole zůstal Zlín na první příčce, Uherský Brod je čtvrtý.

V dalším zápase se zlínské družstvo v sobotu 20. dubna utká s Prostějovem. Střetnutí se bude hrát na Hané. Utkání má výkop v 15 hodin. Uherský Brod má o víkendu volno.

FC ZLÍN – SK OLOMOUC SIGMA MŽ 1:1 (1:1)

,,Byl to boj. V duelech s Olomoucí to tak vždy bývá. Hosté v sestavě s našimi bývalými hráčkami Sárou Illéšovou a Nelou Novotnou hráli dost tvrdě, a to našim hráčkám moc nesedělo. V prvním poločase se hrálo většinou uprostřed hřiště. K vidění byla spousta nepřesností. Hodně se faulovalo. Ve 25. minutě jsme se po sólové akci Marholtové ujali vedení, ovšem po chybě v naší obraně ve 33. minutě vyrovnala Váhalová. Po změně stran jsme byli mírně lepším celkem. Dalšího gólu už jsme se však nedočkali. Obrovskou šanci měla na konci zápasu Marholtová. Naše kanonýrka ale na malém vápně pořádně netrefila balón. Chtěli jsme získat tři body, ovšem i s remízou jsme spokojení,“ uvedl po duelu se třetím týmem tabulky vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Branka Zlína: Marholtová.

FC Zlín: Batoušková – Bartlová, Možíšová, Kalandrová, Zichová, Machů, Vyvlečková, Marholtová, Dorotovičová, Vaculová, Martáková. Na střídání: Karolína Průchová, Denisa Ševčíková, Martináková, Hájková, Folknerová. Trenérka: Pavla Červenková, vedoucí družstva: Pavel Sklenář.

MFK VYŠKOV – ČSK UHERSKÝ BROD 0:9, nedohráno

,,Vyškov do utkání nastoupil pouze s 10 hráčkami. S přibývajícími minutami se domácím zranily čtyři hráčky, proto hlavní rozhodčí Michal Vychodil zápas předčasně ukončil,“ vysvětluje důvod, proč se duel nedohrál, uherskobrodský trenér Karel Dolina.

Branky Uherského Brodu: Psotková 4, Mertová, Šrámková, Andrlíková, Štichová, Eliášová.

ČSK Uherský Brod: Kateřina Fojtíková – Ivanová, Andrlíková, Baná, Mrázková, Adamíková, Šrámková, Mertová, Psotková, Romana Fojtíková, Večeřová. Na střídání: Pospíšilová, Tereza Štichová, Eliášová. Trenér: Karel Dolina.