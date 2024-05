Sedmým jarním kolem pokračovala Moravskoslezská fotbalová liga žen.

Moravskoslezská fotbalová liga žen, 7. jarní kolo | Foto: František Blaha

Zlín na hřišti v Těšeticích remízoval s béčkem Olomouce 1:1.

,,Byl to zápas dvou technických družstev. Oba týmy dobře kombinovaly. My jsme se už ve 3. minutě ujali vedení, kdy po centru Venduly Machů po ráně z voleje skórovala Lucie Martáková. Poté měla Olomouc mírnou územní převahu. V polovině prvního poločasu se naše hra uklidnila a hráčky se dostaly do tempa. Po změně stran jsme byli lepším celkem a měli zápas pod kontrolou, ale druhý gól se nám dát nepodařilo. Hanačky dobře bránily. Zdálo se, že si z Olomouce odvezeme tři body, ale v poslední minutě domácí po rozehrání zbytečného rohu po následném důrazném ataku na brankářku Batouškovou a dorážce Kollertové, vyrovnali na 1:1. Bohužel to odneslo rameno naší gólmanky, která musela vystřídat, a zápas dochytala útočnice Lucie Martáková. Na výsledku už nic nezměnilo ani dlouhé desetiminutové nastavení času,“ informuje vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Uherský Brod v duelu s Vyškovem splnil roli favorita. Ofenzivně laděný Slovácký tým se třemi útočnicemi v sestavě, s Vyškovem zvítězil 11:0.

,,V utkání jsme podali kolektivní výkon. Výhra je sice jednoznačná, ale hostující hráčky zejména v prvním poločase bojovaly o každý balón. Ve druhé půli už jsme Vyškov k ničemu nepustili a souboj s posledním celkem tabulky jsme dovedli k jednoznačnému vítězství. Hráčky si proto zápas užívaly a s chutí si v něm zastřílely. A to spoustu dalších šancí ještě neproměnily,“ prozradil spokojený uherskobrodský trenér Karel Dolina.

V tabulce Moravskoslezské ligy žen po neúplném 18. kole je zlínské družstvo na první příčce, druhý je Prostějov, třetí místo patří Uherskému Brodu.

Zajímavý duel se bude hrát v dalším 19. kole soutěže, kdy se v neděli 26. května ve vzájemném zápase utkají dva nejlepší týmy Moravskoslezské ligy. Žlutomodré fotbalistky Zlína v něm vyzvou Prostějov. Utkání na hřišti na Vršavě má výkop v 15.30 hodin.

VÍKENDOVÉ VÝSLEDKY MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY ŽEN (18. kolo):

SK OLOMOUC SIGMA MŽ B – FC ZLÍN 1:1 (0:1)

Branky: 3. Martáková – 90. Kollertová.

FC Zlín: Batoušková – Vyvlečková, Smetanová, Kalandrová, Hrubá, Machů, Možíšová, Marholtová, Průchová, Vaculová, Martáková. Střídaly: Čípová, Jurčíková, Zichová, Martináková, Dorotovičová. Trenérka: Pavla Červenková, vedoucí družstva: Pavel Sklenář.

ČSK UHERSKÝ BROD – MFK VYŠKOV 11:0 (6:0)

Branky Uherského Brodu: 13. 56. 71. 83. a 85. Psotková, 18. 23. a 70. Šrámková, 22. Baná, 31. Adamíková, 33. Mrázková.

ČSK Uherský Brod: Prokešová – Štichová, Andrlíková, Eliášová, Baná, Kočendová, Adamíková, Pospíšilová, Psotková, Šrámková, Synčáková. Na střídání: Mrázková, Večeřová. Trenér: Karel Dolina.