Rozdílně se dařilo v úvodním podzimním kole v Moravskoslezské fotbalové lize žen týmům ze Zlínského kraje. Zlín si s chutí zastřílel proti Vyškovu, Uherský Brod prohrál v Prostějově.

Moravskoslezská fotbalová liga žen, 1. podzimní kolo | Foto: Jan Zahnaš

Hitem druhého kola bude krajské derby, v němž Uherský Brod vyzve Zlín. Zápas na hřišti na uherskobrodském Orelském stadionu má v neděli 10. září výkop v 10 hodin.

FC ZLÍN – MFK VYŠKOV 11:0 (5:0)

,,První duel v nové sezoně si naše holky užily, protože v utkání od začátku dominovaly. Hrálo se na jednu bránu. Nováček soutěže Vyškov se na naši polovinu hřiště dostával pouze sporadicky. Naše hráčky většinu zápasu dobře kombinovaly a mohly střetnutí vyhrát daleko vyšším rozdílem. To je také jediná negativní věc v zápase: řadu dalších šancí holky totiž trestuhodně zahodily, což je problém, který nás trápil i ve druhé lize, a mohl by se nám vymstít v dalších zápasech, které budou určitě těžší. Celek z Hané s přibývajícími minutami odpadával také fyzicky,“ uvedl po pohodovém sobotním zápase vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Branky Zlína: Illéšová 7, Marholtová 2, Rozsypalová, Martináková.

FC Zlín: Batoušková – Hrubá, Možíšová, Vyvlečková, Zichová, Machů, Bartlová, Rozsypalová, Marholtová, Martináková, Illéšová. Střídaly: Románková, Žalková, Čípová.

1. SK PROSTĚJOV – ČSK UHERSKÝ BROD 4:3 (3:1)

,,Do zápasu jsme nastoupili s náhradní obranou. Proto to chvíli trvalo, než nám to v defenzívě sedlo. Po chybách v záloze i obraně jsme ve 23. minutě prohrávali 1:3. Po změně stran se obraz hry výrazně změnil. Ve zbytku střetnutí už jsme byli lepším družstvem, dařil se nám přechod do útoku a v 72. minutě se nám podařilo vyrovnat na 3:3. Ovšem za tři minuty z jediné střely ve druhém poločase Prostějov strhl vítězství na svoji stranu,“ konstatoval po souboji na Hané uherskobrodský trenér Jan Gazdík.

Branky Uherského Brodu: Romana Fojtíková, Adamíková, Psotková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Mrázková, Adamíková, Synčáková, Pospíšilová, Mertová, Psotková, Prokešová, Romana Fojtíková, Smělíková. Na střídání: Lukšíková, Hladišová.