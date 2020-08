Jan Gojš hned ve svém prvním soutěžním zápase vstřelil šest branek. Co na jeho výkon říkáte?

Přišel k nám už na jarní část, vzhledem ke koronaviru však nemohl hrát. Bezpochyby to svědčí o jeho kvalitách. Mohl přidat další branky, příležitosti k tomu měl. Rozhodně nechci snižovat kvality soupeře, takový výsledek je každopádně k zamyšlení.

Jak se vám hráče jeho kvalit podařilo zlákat do Krajského přeboru?

Honzu znám už odmalička. Ve Skašticích se vzhledem k pracovnímu vytížení nemohl ideálně připravovat na zápasy. U nás se trénuje v pozdějších hodinách, což mu hrálo do karet. Měli jsme o něj pochopitelně zájem, charakterově je to výborný kluk.

V poháru Zlínského KFS jste postoupili do třetího kola. Jaké cíle v něm letos máte?

Už v uplynulém ročníku jsme dokráčeli do semifinále. Znovu se chceme dostat co nejdále. Rádi bychom se prezentovali nejlepším možným fotbalem. Uvidíme, na co to bude stačit. Pokud budeme dobří, tak se můžeme dostat až do finále na Letnou.

O víkendu už začíná Krajský přebor. Jak se těšíte?

Asi budu mluvit za všechny. Soutěž nám vzhledem k neodehranému jaru chyběla. Hodně se těšíme. Připravovali jsme se šest týdnů na to, abychom do sezony úspěšně vykročili.

Cíle v poháru jsme už zmínili. Jaké budou ty ligové?

Do soutěže půjdeme s tím, že budeme chtít vyhrát v každém zápase. Otázkou zůstává, co nám soupeři dovolí. V loňském ročníku jsme měli solidní podzim i vydařenou přípravu na jaro. Odešli nám kvalitní hráči, někteří se zranili. Zajisté by byli v základní sestavě. Máme relativně mladý kádr, objevují se v něm odchovanci, což nás těší. Dokáží se prosazovat.

Na koho ze zraněných hráčů se aktuálně nemůžete spolehnout?

Mimo hru jsou Ondřej Žáček, Pavel Krajča, Dominik Pěnička. Operaci musel absolvovat Adam Jakubowicz. Místo nich budou muset nastoupit jiní. Posílení však nebylo na pořadu dne. V našem oddílu solidně pracujeme s odchovanci, v tréninkovém procesu máme šikovné hráče z ročníku 2002.

Kdo klub naopak opustil?

Do Kozlovic odešel Kuba Kašík, který za nás pravidelně nastupoval. Dostal nabídku z vyšší soutěže (divize), hráčům v posunu rozhodně bránit nechceme. V klubu nebudou pokračovat ani David Holman (Tečovice) a Hubert Dvořák (Malenovice). Nemám však obavu, že bychom utrpěli na síle.