Martin Břenek dnes 09:37

/FOTOGALERIE a VIDEO/ Již po šestnácté bude opět nedílnou součástí Barum Czech Rally Zlín Star Rally Historic. „Soutěž je určená pro soutěžní speciály od 60. do 90. let dvacátého století,“ upřesnil tiskový mluvčí akce Roman Ordelt, přičemž do nadcházejícího ročníku se přihlásilo celkem 87 posádek z 9 států, z toho 44 posádek pojede v rámci neměřené demonstrační jízdy Rally legend.