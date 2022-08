Tradiční srpnový závod v běhu do vrchu na Kroměřížsku měřil 5 kilometrů a měl převýšení 422 metrů. Startoval na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Cíl byl u rozhledny na Svatém Hostýně.

Mužský vítěz dosáhl n náročné trati času 22:41, druhé místo obsadil se ztrátou 34 sekund Lukáš Soural (Orel Židenice/AK Drnovice), bronz bral za čas 23:28 Pavel Dvořák (Atletika Alojzov).

BLAHA CHTĚL PŘEKONAT TRAŤOVÝ REKORD

Tomáš Blaha v letošním Běhu na Hostýn triumfoval už popáté v kariéře.

,,Je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů v běhu do vrchu. Letos jsem si v Hostýnských vrších chtěl otestovat formu a také poměřit síly s Lukášem Souralem,“ plánoval Blaha.

Před startem pomýšlel i na pokoření traťového rekordu v závodu.

,,Proto jsem zariskoval a od začátku jsem zvolil ostré tempo. Nicméně v průběhu 3. kilometru už jsem věděl, že traťový rekord nezdolám,“ přiznal reprezentant AKKroměříž.

PŘED ZÁVODEM SPAL JENOM 2 HODINY

První příčku měl pořád pod kontrolou.

,,Úvodní kilometr běžel těsně za mnou Pavel Dvořák. Za ním byl Lukáš Soural. Od 2. kilometru jsem se však i těmto největším soupeřům definitivně vzdálil. A i když jsem byl po noční směně a před závodem jsem spal jenom 2 hodiny, tak se mi běželo dobře. Měl jsem lehké nohy. Dokonce i závěru jsem nepolevoval a pořád se mi dařilo držet slušně tempo,“ pochvaloval si 42letý Tomáš Blaha.

DAŘILO SE I DALŠÍM REGIONÁLNÍM VRCHAŘŮM

V Hostýnských vrších byli vidět také další reprezentanti Zlínského kraje. Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice, 25:12) skončil pátý, Pavel Holec (Orel Huslenky – Halenkov, 25:19) šestý, domácí borec z Bystřice pod Hostýnem Ondřej Velička (www.ultramaratonec.cz, 25:48) jedenáctý, Ondřej Minařík z Držkové (Valachbajk Team, 26:01) třináctý a Jiří Novotný z Kladníků (26:03) byl čtrnáctý.

LENKA JANČAŘÍKOVÁ SPLNILA ROLI FAVORITKY

Jančaříková ovládla závod žen v čase 27:32. Na stříbrné pozici doběhla s 56 sekundovým mankem Pavlína Poláčková (AK Drnovice, 28:28), třetí byla Anežka Langhammerová (Orel Židenice – AK Drnovice, 30:05). Barbora Žaludková (Cyklogat Malenovice, 31:13) vybojovala čtvrté místo, Lenka Hrabovská (AK Drnovice, 31:35) byla pátá. Jana Žaludková ze Zlína skončila díky času 32:02 šestá a další zlínská běžkyně Veronika Brázdová (Valachbajk Team, 32:31) obsadila sedmou příčku.

Lenka Jančaříková byla v závodu žen favoritkou.

,,Běhu na Hostýn se zúčastňuji pravidelněji. Závod je navíc součástí Orelské ligy, kterou pravidelně běhávám,“ těšila se na Kroměřížsko Jančaříková.

LIMITOVALO JI ZRANĚNÍ ZADNÍHO STEHENNÍHO SVALU

Letos ji ovšem limitovalo zranění zadního stehenního svalu.

,,Po startu na náměstí v Bystřici pod Hostýnem na úvodním 1,5 kilometrovém silničním úseku trati mě noha bolela. V kopcích to naštěstí šlo bez bolesti,“ prozradila reprezentantka Orla Židenice.

O taktice měla jasno.

,,Začala jsem pomaleji. S přibývajícími kilometry jsem však zrychlovala. A protože mě na trati nepotkala žádná krize, tak jsem si v pohodě doběhla pro první místo. Trochu nepříjemné bylo ale dusno. V některých úsecích se mi těžko dýchalo,“ přiznala 52letá Lenka Jančaříková.

BARBORA ŽALUDKOVÁ BĚŽELA TAKTICKY

Nejúspěšnější ženou ze Zlínského kraje v závodu byla teprve patnáctiletá Barbora Žaludková. V konkurenci spousty zkušených vrchařek závod zvládla velmi dobře takticky.

,,Začala jsem ve volnějším tempu. Po 2 kilometrech jsem doběhla Lenku Hrabovskou. S ní jsem pak dlouho střídavě běžela na čtvrté až páté příčce. V posledním stoupání k rozhledně na Hostýně jsem se však od ní odpoutala a do cíle jsem doběhla na čtvrté pozici,“ potěšil povedený výsledek Barboru Žaludkovou.

NA TRATI BYLO TEPLO A DUSNO

Letošní ročník Běhu na Svatý Hostýn zařazený do Českého poháru v běhu do vrchu a do Orelské běžecké ligy doprovázelo dusné počasí. Na startu v Bystřici pod Hostýnem bylo kolem 25 stupňů. V cíli na Svatém Hostýně bylo kolem 20 stupňů. V průběhu závodu bylo skoro zataženo.

Závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo 176 běžců a běžkyň.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V BĚHU NA SVATÝ HOSTÝN 2022:

Muži do 39 let: Pavel Holec (Orel Huslenky – Halenkov) 25:19

Muži do 49 let: Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 22:41

Muži do 59 let: Jiří Žák (Fit bez diet) 26:44

Muži do 69 let: Vladimír Vacarda 27:13

Muži nad 70 let: Oldřich Šmída (Maratonstav Úpice) 34:50

Junioři: Filip Cienciala (TŽ Třinec) 25:38

Ženy do 39 let: Pavlína Poláčková (AK Drnovice) 28:28

Ženy do 49 let: Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 31:35

Ženy do 59 let: Lenka Jančaříková (Orel Židenice – 2B Winner Team) 27:32

Ženy do 59 let: Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice) 33:54

Ženy nad 70 let: Marie Hynštová (Orel Vyškov/AK Drnovice) 36:20

Juniorky: Barbora Žaludková (Cyklogat Malenovice) 31:13

PŘEHLED ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ BĚHU NA SVATÝ HOSTÝN (2004 – 2022):

1. ročník (2004): Lukáš Rapčan (Orel Bystřice pod Host.) 25:11

2. ročník (2005): Petr Vymazal (AK Asics Kroměříž) 21:41

3. ročník (2006): Aleš Dedek (AK Asics Kroměříž) 21:56

4. ročník (2007): Ivan Čotov (Lubná) 21:44

5. ročník (2008): Tomáš Blaha (AK Asics Kroměříž) 21:33

6. ročník (2009): Tomáš Blaha (AK Asics Kroměříž) 21:36

7. ročník (2010): Tomáš Blaha (AK Asics Kroměříž) 21:52

8. ročník (2011): Martin Kučera (Univerzita Brno) 21:56

9. ročník (2012): Martin Kučera (Univerzita Brno) 21:19

10. ročník (2013): Martin Kučera (Univerzita Brno) 21:29

11. ročník (2014): Martin Kučera (Univerzita Brno) 21:51

12. ročník (2015): Ondřej Horák (Fortex Moravský Beroun) 22:10

13. ročník (2016): Lukáš Kučera (Univerzita Brno) 21:50

14. ročník (2017): Martin Kučera (Eleven Run Team) 21:28

15. ročník (2018): Tomáš Blaha (AK Asics Kroměříž) 22:21

16. ročník (2019): Lukáš Kučera (Eleven Run Team) 22:1.

17. ročník (2020): Lukáš Kučera (Eleven Run Team) 22:19

18. ročník (2021): Michal Dobrovský (KB Blansko) 24:27

19. ročník (2022) Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 22:41