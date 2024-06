V Lukově se v sobotu 22. června uskuteční 9. ročník Otevřeného mistrovství České republiky družstev v silovém trojboji.

,,Startovat budou čtyřčlenná družstva v libovolných hmotnostních kategoriích, která budou hodnocená dle GL bodů,“ prozradil jeden z pořadatelů Stanislav Krček.

Šampionát v lukovském kulturním domě pořádá jeden z nejúspěšnějších českých klubů SK Olympia Zlín.

,,Představí se v něm i někteří národní reprezentanti,“ upozorňuje šéf klubu Olympie Zlín Krček.

Sobotní prezence a vážení začíná v 8 hodin a končí v 9.30 hodin. Rozdělování do skupin bude probíhat od 9.30 do 10 hodin. Soutěžit se bude od 10 do 16 hodin. Vyhlášení výsledků je na programu od 16 hodin.

V roce 2023 titul mistrů republiky družstev v Lukově vybojoval tým TJ Sokol Rosice. Domácí Olympia Zlín v sestavě Michal Krček, Marián Odler, Michal Černý a Jan Vavruša obsadila šestou příčku.

