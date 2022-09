„Jsem i nejsem spokojený. Mohlo to být lepší i horší, taky jsem nemusel dojet,“ připomněl pilot z Kelče i odvrácenou tvář automobilových bojů na hraně možností posádky a automobilu. „Na posledním úseku jsme mou chybou vypochodovali do křoví a nechali tam dvacet vteřin, které nám chyběly. Medaile byla blízko,“ posteskl si 22letý Stříteský.

„I po tom všem jsme získali body do českého mistráku, a to je hlavní. Jsme spokojeni, obzvláště za sobotu, kdy náš výkon nebyl vůbec špatný vzhledem ke startovnímu číslu a podmínkám, jaké byly,“ poznamenal Stříteský, aktuálně třetí muž průběžnoho pořadí MČR v Rally

Jak bylo v sobotu těžké se srovnat s vysokým startovním číslem a o hodinu pozdějším startem?

Bylo, ale věděl jsem dlouho dopředu, že pojedeme takto vzadu a byli jsme na to připraveni. Popravdě nečekali jsme, že dokážeme jet takto vepředu, překvapilo nás. Bohužel nebýt mé poslední chyby, tak to asi vyšlo. Na kdyby se ale nehraje. Stejně to mohl vidět i Erik Cais po loňském roku.

Jak se vám líbil souboj kvarteta pilotů, které dělil minimální časový rozdíl?

Hodně. Zvláště, když si vezmeme, jak Barumka byla těžká nejen rychlostními zkouškami, ale i počasím. Hovoří to i o tom, jak vysoké tempo se u nás jede. Ani na chvilku nebyl čas si odpočinout!

Hecovali jste se se soupeři?

Ne. Každý se soustředil hlavně na to, aby správně obul auto. Hecování je za mě zbytečné.

Byly letos nejhorší podmínky na závodě, které jste zažil?

Dá se říct. Získal jsem zde hromadu zkušeností, chvílemi jsme byli nahoře, chvíli dole. To k rallye patří.

Deště bylo hodně. Pomohlo vám to?

Určitě. Nikdo nevěděl, co pojede, a na pneumatikové loterii jsme až na poslední sekci dost vydělali.

Šéf týmu Jaroslav Vančík soutěžil s historiky. Jak jste se rozhodoval při volbě pneumatik?

Vše jsme konzultoval s technikem, mezi kamarády v regionu jsme zjišťovali, kde prší a kde ne. Vždy jsme to dali dohromady.

Jací byli fanoušci? Byli slyšet?

Absolutně! Byli parádní. Zdejší fanouškovská základna je neskutečná, byli hodně slyšet a za to jim patří velký dík!

Co vám ještě chybí k tomu, abyste mohl bojovat o absolutní vrchol?

Těžko říci. Ještě asi mám jezdecké rezervy. Nevím, jak by to vypadalo, kdybych měl podmínky, jako měli jezdci z popředí startovky. Rozhodně se ale na to nechci vymlouvat.

Je vaším snem vyhrát Barumku?

Ovládnout domácí podnik je asi cílem každého, kdo se začne věnovat rally a dostane možnost jezdit se špičkou.

Jan Kopecký vybojoval jubilejní desátý triumf na Zlínsku. Dokáže jej někdo napodobit, překonat?

Těžko říci. Když Honza začínal, asi také toto neplánoval. (smích) Vždy záleží na konkurenci. Honzovi patří velká gratulace, podal zde mazácký výkon!