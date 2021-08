Nejprve se na šampionátu o cenné kovy závodilo v sedmnáctikilometrové časovce. Ta se jela na trati mezi Tovačovem, Klopotovicemi, Hručicemi, s cílem opět v Tovačově. V časovce se ze zlínských cyklistů nejvíc dařilo Davidovi Chovancovi, který v hlavní kategorii mužů do 29 let vybojoval za čas 22:56 pátou příčku.

,,Časovka se jela na rovinaté tempařské trati. Velkou roli v ní hrál vítr. Zhruba v polovině byla obrátka a právě cestou zpět do Tovačova foukal nepříjemný protivítr,“ prozradil David Chovanec.

Ten se chtěl v jízdě proti chronometru co nejvíc přiblížit pódiovému umístění.

,,Abych toho dosáhl, tak bylo důležité ušetřit dostatek sil na závěrečný rozhodující úsek. To se mi také podařilo. Proto jsem s výkonem v Tovačové spokojený. Do závodu jsem dal maximum. Nicméně v příštím roce chci pátou příčku vylepšit,“ má Chovanec o motivaci postarané.

Prosadili se i další reprezentanti FORCE KCK Cykloteam Zlín. Michal Hradil v kategorii třicátníků skončil v čase 23:24 jedenáctý, Kamil Hastík bral za čas 25:30 mezi čtyřicátníky 32. místo, Tomáš Galuška (23:54) dojel v kategorii mužů do 59 let patnáctý. Úspěšný byl ve společnosti šedesátníků Josef Slezák, jenž mezi nimi obsadil díky času 24:36 sedmou pozici. Ladislav Pelc (24:44) si v této kategorii zaknihoval zisk osmé příčky.

Také v následujícím silničním závodě, v Alojzovských okruzích byli cyklisté hájící barvy zlínského FORCE KCK Cykloteamu vidět.

David Chovanec dojel v mužské kategorii do 29 let šestnáctý, Jiří Hradil skončil mezi třicátníky sedmý, Ivo Odvárka mezi padesátníky čtvrtý, Tomáš Galuška ve stejné společnosti sedmý a Milan Sedlář osmnáctý, v kategorii šedesátníků vybojoval Josef Slezák 6. místo a Ladislav Pelc 8. příčku.

,,Vzhledem k tomu že jsem v posledních dvou měsících nejel žádný silniční závod, tak jsem vůbec nedokázal odhadnout, v jaké budu kondici. Náš závod byl složený ze šesti okruhů. Pět okruhů jsem se držel ve vedoucí skupině. Bohužel v posledním kole mi docházely síly a už jsem nedokázal akceptovat tempo nejlepších cyklistů,“ uznal Jiří Hradil, sedmý cyklista mezi třicátníky.

Ještě líp se vedlo Ivo Odvárkovi.

,,Padesátníci měli 62 kilometrový závod rozložený do čtyř členitých okruhů,“ upozornil Odvárka.

Ten také popsal vývoj závodu.

,,Hned po startu následoval dvoukilometrový kopec. Na něm se balík nadělil na malé skupiny. V tomto úseku se do úniku dostal Jan Bryxi z formace Rafkarna IDEA cycling Team a ten na první příčce vydržel až do cíle. Za ním se vytvořila pětičlenná skupina. V ní jsem byl také já. Později se na nás na chvíli dotáhli další cyklisté, kteří ale v prvním kopci ve druhém okruhu znovu odpadli. V naší skupině jsme pak spolupracovali až do cílového prostoru, kde jsme si to ve spurtu rozdali o celkovou druhou příčku. V závěrečném spurtu první nastoupil Stanislav Prokeš z Prokesteamu. To však bylo moc brzy, takže nám Prokeš spurt rozjel. Já jsem nakonec za suverénním Janem Bryxi, Jaroslavem Halíkem z Veloservis Teamu a Kamilem Ježkem z CK Kramolín v cíli skončil čtvrtý. S tímto umístěním však šéf týmu Dalibor Kmenta nebyl spokojený,“ informoval Ivo Odvárka.