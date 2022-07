,,Hned po startu se v čele utvořila vedoucí čtyřčlenná skupina. V ní jsem byl s Davidem Martinem, Janem Volárem a Filipem Václavíkem. Filip ovšem v prvním okruhu plavání neudržel tempo a ve zbytku plavání jsme si pozice ve vodě kontrolovali už pouze ve třech,“ zavzpomínal Radim Grebík na úvodní disciplínu olympijského triatlonu v Příbrami.

Po výběhu z prvního depa se na začátku cyklistiky vedoucí trio seřadilo do osmimetrových rozestupů povinných pro bezhákovou cyklistiku.

,,Pro mě to byl první takový závod. Proto jsem v něm nezvolil vhodnou taktiku. S myšlenkou, že každý jedeme za své, jsem první dva okruhy absolvoval na čele v poměrně rychlém tempu. Jenže potom mě moji největší soupeři vpředu vystřídali. To byl také důležitý moment v závodu. V posledním okruhu kola zbylo nejvíc energie Davidovi Martinovi, který jel neuvěřitelným tempem a do druhého depa přijel s téměř minutovým náskokem na prvním místě,“ prozradil Grebík.

Ten s Janem Volárem spoléhal, že David Martin za ostré tempo zaplatí v závěrečném běhu.

,,Do běžecké části jsme s Volárem vybíhali společně. Já jsem se s pozdějším vítězem snažil držet krok. Ve druhém okruhu se nám podařilo Davida Martina doběhnout. Tomu po úniku na kole už docházely síly. Rozhodující byl třetí úsek běhu, kdy Volár zrychlil a doběhl si pro zlatou příčku,“ upozornil Radim Grebík na klíčové momenty v závodu.

Z dalších zlínských triatlonistů na šampionátu skončil Filip Václavík (2:05:45) pátý, Pavel Hradil (2:09:39) byl sedmý, Vojtěch Šanda (2:20:13) patnáctý a Jan Blahuta (2:49:14) dvaačtyřicátý.

Na start závodu se postavilo 66 triatlonistů, do cíle jich doběhlo 58.

Také v závodu žen se dařilo reprezentantkám Titan Trilife Zlín. Tereza Svobodová v něm v absolutním pořadí brala za čas 2:29:07 páté místo, Lucie Miklišová (2:30:36) byla šestá. Zlato získala Michaela Štěrbová (Brno Triatlon Team, 2:13:29).

Mistrovského závodu na olympijských distancích se zúčastnilo 19 triatlonistek.

V Příbrami na účastníky hlavního závodu mužů i žen čekalo 1500 metrů plavání rozdělených do tří okruhů. Pro 40 kilometrů cyklistickou část byla kompletně uzavřená silnice mezi Příbramí a Milínem. Na ní triatlonisté absolvovali čtyři okruhy. 10 kilometrů dlouhý běh rozdělený do čtyř okruhů se běžel po parkových cestách v areálu Nový rybník.

V Příbrami a okolí se ještě konalo mistrovství republiky v závodu smíšených štafet. V něm každý triatlonista bojoval na trati: 250 metrů plavání, 6 kilometrů cyklistika a 2 kilometry běh.

Zlatou příčku v tomto závodu získal za čas 1:04:47 Titan Trilife Zlín ve složení Radim Grebík, Tereza Svobodová a David Martin. Druhá byla štafeta Triatlon Team Tábor (1:05:47), bronz brala Triatlonová akademie Plzeň 2 (1:07:14).

Už v průběhu prvního úseku se Radim Grebík na čele osamostatnil a nasměroval tak Titan Trilife Zlín za štafetovým titulem. První příčku potom Tereza Svobodová i David Martin bez větších problémů udrželi. Lubomír Hotař