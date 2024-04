/FOTOGALERIE/ Pořadatelům 29. ročníku Síť21 Rallysprint Kopná, druhého podniku jednodenního závodu MČR se přihlásilo 144 posádek z 5 států. Neskutečně početný, ale i kvalitní seznam přihlášených posádek nabídne ve vozovém parku celkem 21 vozů kategorie Rally2/R5, jeden vůz specifikace WRC, velkou plejádu dvoukolek a dále 29 posádek v rámci historiků.

Vítězem 28. ročníku automobilového závodu Rallysprint Kopná na Slušovicku se v sobotu stal Adam Březík z Lukova. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

K největším favoritům letošní Kopné patří trio Adam Březík, Dominik Stříteský a Tomáš Kostka (všichni Škoda Fabia RS Rally2). Bývalý okruhový jezdec se vrací na soutěžní tratě po třech letech, neboť naposledy startoval na Barum rally 2021. V předchozích letech vyhrál slušovický rallysprint celkem čtyřikrát!

„Vysoký počet přihlášek nás velmi příjemně překvapil. Přiznejme si, že současná doba nepřeje tak velkému počtu startujících, neboť žijeme v době po covidu, svět otřásají válečné konflikty a ani ekonomická situace není v současnosti příznivá. Jsem rád, že hned druhý ročník pod vedením našeho rallyklubu má zcela naplněný seznam přihlášených. Svědčí to o tom, že prestiž a oblíbenost populární Kopné mezi soutěžícími stále stoupá a posádky jezdí do Slušovic rády. Letos jedeme hned čtyři šampionáty, a to pohár čtyřkolek, dále dvoukolky, historiky a podruhé i mistrovství Slovenské republiky v rally. Tyto všechny aspekty se kladně promítly do konečného počtu 144 přihlášených posádek,“ pověděl Antonín Tlusťák, předseda organizačního výboru a ředitel Síť21 Rallysprint Kopná. Na startu se objeví posádky z České republiky, Slovenska a Polska, mezi spolujezdci najdeme zastoupení Německa a Francie.

K největším favoritům 29. ročníku slušovického rallyprintu patři trio regionálních jezdců ze Zlínska na vozech Škoda Fabia RS Rally2. Loňské prvenství bude obhajovat Adam Březík, na startu se představí loňský vicemistr českého šampionátu Dominik Stříteský a návrat na soutěžní tratě hlásí Tomáš Kostka. „Jsme rád, že právě Tomáš se objeví opět na domácích tratích v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty. Startují Adam Březík, Dominik Stříteský, oba místní borci jsou velmi rychlí, což nám ukázal už první rallysprintový podnik ve Valašském Meziříčí. Určitě se bude na co koukat a fanoušci uvidí kvalitní motoristický sport,“ uvedl Tlusťák.

K aspirantům na přední příčky dále patří slovenský jezdec Jaroslav Melichárek, který se posadí opět za volant jediného vozu specifikace WRC ve startovním poli Ford Fiesta RS, dále Ondřej Bisaha (Hyundai i20 R5), Martin Vlček (Hyundai i20 N Rally2), Aleš Jirásek, Karel Trněný, Jiří Hanák, Róbert Kolčák ze Slovenska (všichni Škoda Fabia R5), David Tomek, Petr Trnovec a Viktor Szabó (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo). Určitě skvělé výkony předvede i mnohonásobný slovenský mistr Martin Koči, který usedne premiérově do vozu Mitsubishi Lancer Evo III, dále Jaroslav Vančík (BMW M3), Petr Nešetřil (Porsche 997 GT3), Jaroslav Pešl (Ford Fiesta Open N) nebo Pavel Ševčík (Toyota Yaris GR).

Silnému zastoupení v kategorii vozů s jednou poháněnou nápravou (2WD) vévodí se startovním číslem 1 držitel priority FIA a vítěz European Rally Trophy René Dohnal s vozem Peugeot 208 Rally4. Mezi dvoukolkáři patří dále k aspirantům na prvenství vítěz Valašské rally Valmez Jan Dohnal (Renault Clio S1600), dále Peter Surovič, Patrik Rujbr, Martin Lehký, Martin Mottl, Martin Vopatřil (všichni Opel Corsa Rally4), Filip Šipoš (Peugeot 208 Rally4), Kryštof Zpěvák (Citroën C2 S1600) nebo Michal Srb (Opel Adam R2). „Hned pět až sedm jezdců na dvoukolkách má šanci ve Slušovicích vyhrát. Těší mě, že jede Honza Dohnal s krásnou „superšestnáctkou“ podobně jako Kryštof Zpěvák. Všechny doslova zahřeje na srdcích, že tato auta stále jedou a vyhrávají. Byla doba, kdy jsem právě s Citroënem C2 1600 tady porážel silnější vozy na rychlostních zkouškách,“ řekl Tlusťák.

Mezi historiky, kteří budou startovat na Kopné tradičně před soudobými vozy, jsou mezi přihlášenými například vítěz úvodního podniku ve Valašském Meziříčí Martin Černý (BMW M3), dále Vlastimil Neumann (Mitsubishi Lancer Evo III), Lumír Vyorálek (Mazda 323 GT-R), Otakar Zenkl (Škoda Favorit 136 L), Jan Hráček (LADA VFTS), Martin Klepáč (Peugeot 306 Maxi), Jan Šrámek (Toyota Celica GT Four) a další.

Do Slušovic se sjedou už podruhé nejlepší slovenské posádky, aby bojovaly o body do Mezinárodního mistrovství Slovenské republiky v rally (MMSR). Vedle již jmenovaných Melichárka, komety loňské sezony Kolčáka a šampiona Kočiho se na startu objeví další posádky našich východních sousedů. O slovenské body zabojují Tibor Kovács (Mitsubishi Lancer Evo IX), Vladimír Hanuš, Ivan Mutňanský (všichni Škoda Fabia R5), Marek Špavelko (Ford Fiesta R5), Dominik Benček (Mitsubishi Lancer Evo IX), Július Lajoš (VW Polo Proto) nebo polský jezdec Artur Dlugosz (Ford Fiesta Rally3). Na vozech s jednou poháněnou nápravou změří síly s českými posádkami Kamil Švec (Peugeot 208 Rally4), Patrik Magyar, Jakub Jačišin (oba Ford Fiesta Rally4), Tomáš Polovka (Citroën DS3 R3T Max) a další. „V loňském roce jsme odstartovali spolupráci s našimi přáteli ze Slovenska a letos už máme na seznamu přihlášených dvojnásobný počet posádek. Osobně jsem rád, že tady startují Jaro Melichárek, Martin Koči nebo Róbert Kolčák. Právě Robo je velmi nadějný slovenský jezdec, který se vrhl do rallye jako uragán přímo po hlavě. Má svou vizi, která ho úspěšně vede na medailové stupně,“ uzavřel Antonín Tlusťák.