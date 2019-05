FILIP VABROUŠEK VYHLÁSIL ÚTOK NA POKOŘENÍ HRANICE 1 HODINY A 13 MINUT

Jedním z velkých favoritů letošního Festivalového zlínského půlmaratonu je devatenáctiletý Filip Vabroušek. Ten v loňském roce vybojoval v čase 1:14:29 páté místo. K zisku třetí příčku mu chybělo zdolat sedmašedesát sekund.

,,Účast v sobotním závodu byla jasná volba. Jsem srdcem Zlíňák a půlmaraton je moje oblíbená disciplína,“ vysvětloval Vabroušek.

Syn Ironmana Petra Vabrouška se na jeden z vrcholů sezony důkladně připravoval. V polovině dubna na mistrovství republiky v půlmaratonu v Pardubicích zaběhl čas 1:13:48. Také se zúčastnil několika kratších přípravných závodů a věnoval tempovým tréninkům.

,,V trénincích to s objemem moc nepřeháním. Týdně naběhám 70 až 80 kilometrů. Výjimkou byla únorová World Marathon Challenge, kdy jsem za 7 dní na 7 kontinentech uběhl 7 půlmaratonů. To byl zhruba dvojnásobek mojí obvyklé týdenní dávky. Jinak v posledních týdnech jsem nejčastěji běhal s taťkou v trailovém terénu v lese v okolí Tlusté hory. Tempo jsme občas dali i na cyklostezce mezi Zlínem a Napajedly a intenzitu chodím v rámci tréninků sportovního gymnázia na Stadionu mládeže ve Zlíně,“ prozradil mladý atlet z Malenovic, kterému se zlínská půlmaratonská trať líbí.

,,Je skvělá, skoro rovinatá a přitom pestrá,“ pochvaluje si Vabroušek mladší.

Reprezentant AK Zlín na ní vyhlásil útok na pokoření hranice 1 hodiny a 13 minut. ,,Počasí si nevybírám. To by mě psychicky oslabovalo. Pro rychlé časy by ale byla ideální teplota okolo 12 stupňů. Nicméně v jakýchkoliv podmínkách se pokusím držet svoje tempo a budu reagovat na vývoj na čele závodu,“ plánuje Filip Vabroušek, jehož dosavadním půlmaratonským osobním rekordem je čas 1:13:26 z Memoriálu Josefa Podmolíka v Otrokovicích z listopadu 2018.

VALAŠSKOKLOBOUCKÝ VYTRVALEC MILAN ZVONEK LETOS NABĚHAL UŽ 1500 KILOMETRŮ

Černým koněm závodu by mohl být valašskokloboucký Milan Zvonek. Pro něho to bude druhá účast v kariéře ve Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně. Loni skončil v absolutním pořadí v kvalitní konkurenci v čase 1:22:08 na 12. místě.

,,Líbilo se mi, kolik se závodu zúčastnilo půlmaratonců. Skvělá byla atmosféra a množství diváků okolo trati,“ zavzpomínal na loňský rok Zvonek.

Ten však tvrdí, že se mu závod nepovedl. ,,Letos si chci v krajském městě napravit reputaci. Cíleně jsem se ale na sobotní půlmaraton nepřipravoval. Veškerý můj jarní trénink směřoval k Pražskému maratonu, který se konal na začátku května. V něm jsem se prezentoval časem 2:47:27,“ přiznal běžec z Valašska.

Zvonek letos zatím naběhal okolo 1500 kilometrů. ,,Trénuji v okolí Valašských Klobouk. V trénincích střídám výběhy, běhám po asfaltu, v terénu, po rovině a také v kopcích. Občas i na atletickém oválu. Týdně naběhám zhruba 100 kilometrů,“ nechal nahlédnout do svého tréninkového deníku reprezentant Zvonek Sportu Valašské Klobouky.

Tomu se kromě Pražského maratonu letos ještě povedla Rohálovská desítka. V ní se blýskl časem 35:15.

,, Zlínskou trať si moc nepamatuji, protože jsem ji loni ve velkém horku moc nevnímal. Také letos bude rozhodovat počasí. Ideální by byla zatažená obloha a 12 stupňů. V těchto podmínkách bych možná pokořil hranici 1 hodiny a 16 minut,“ přeje si vytrvalec z Valašských Klobouk, jehož půlmaratonským osobním rekordem je čas 1:16:35 z letošního března z jarního závodu z Příluk.

ANDREJ VIŠNĚVSKÝ SE PŘI PŮLMARATONU V CENTRU ZLÍNA TĚŠÍ NA SKVĚLOU ATMOSFÉRU

Tradičním účastníkem zlínského Festivalového půlmaratonu je Andrej Višněvský. Reprezentant týmu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, kterému se letos zatím nejvíc dařilo v dubnové Zlínské lesní hodinovce (osobní rekord 16 570 metrů) a při květnovém Pražském maratonu (osobní rekord 2:49:25), se v sobotu na start závodu postaví potřetí v kariéře. V roce 2017 v něm skončil šestý (1:21:09), loni doběhl na 10. místě (1:20:35).

,,V rodném městě je povinnost zúčastnit se takového závodu,“ tvrdí Višněvský, který se na domácí půlmaraton svědomitě připravoval.

,,Od března jsem každý měsíc naběhal 150 až 200 kilometrů. Víc mi ale neprospívá,“ ví, co potřebuje vytrvalec z krajského města.

Ten tento týden hlavně regeneroval síly, protože měl v nohách šestihodinový závod v Praze ve Stromovce. Na zlínský půlmaraton, při němž se těší na skvělou atmosféru okolo něho, ale bude připravený.

,,Zkusím ho běžet na čas pod 1 hodinu a 17 minut. K tomu bych však potřeboval, aby bylo chladnější počasí.,“ plánuje vytrvalec z krajského města, jehož půlmaratonským osobním rekordem je čas 1:17:05 ze září 2015 z Příluk.

SILVIE ZVONKOVÁ, JANA ŽALUDKOVÁ A LUCIA FRIEDLAENDEROVÁ MAJÍ VE FESTIVALOVÉM PŮLMARATONU RŮZNÉ AMBICE

Zlín – V sobotním Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně se představí některé zajímavé ženy ze Zlínského kraje, které mají naději na přední umístění. Silvie Zvonková z Valašských Klobouk, zlínská Jana Žaludková a Lucia Friedlaenderová z Mladcové mají ovšem různé ambice.

SILVIE ZVONKOVÁ SE BĚHU ZAČALA POŘÁDNĚ VĚNOVAT AŽ LONI V LISTOPADU. START VE ZLÍNĚ JE VÁNOČNÍM DÁRKEM OD MANŽELA

Ve Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně se o co nejlepší výsledek určitě pokusí Silvie Zvonková z Valašských Klobouk.

,,Zaplacené startovné na půlmaraton v krajském městě jsem dostala jako dárek k Vánocům od manžela Milana. Prý ať mám v roce 2019 nějakou novou sportovní výzvu,“ prozradila Zvonková.

Ta se začala běhu pořádně věnovat až loni v listopadu. První půlmaraton v kariéře absolvovala na začátku března v Přílukách. V něm zaběhla čas 1:32:06. Na povzbudivý výsledek ale dosáhla už na konci února v Prusinovicích, kde si v Rohálovské desítce zaknihovala čas 41:49.

,,V tomto období mě navíc hodně motivovala manželova maratonská příprava. Došlo to tak daleko, že jsem se přihlásila na květnový Pražský maraton a v hlavním městě jsem zaběhla čas 3:21:52. Pak jsem se ještě vrátila ke kolu a vyhrála jsem bike maraton Hradní okruh v Brumově,“ svěřila se jedna z nejlepších bikerek v regionu.

Reprezentantka klubu Zvonek Sport Valašské Klobouky se na půlmaraton v krajském městě těší. ,,Ideální by bylo, kdyby se závod běžel v chladnějším počasí. V těchto podmínkách bych možná vylepšila svoje půlmaratonské maximum z Příluk. V Zlíně je však hlavně v Baťově areálu spousta zatáček. Navíc se v některých úsecích běží po kostkách,“ líčí svůj záměr před sobotním startem 21,1 kilometrů dlouhého závodu vytrvalkyně z Valašska Silvie Zvonková.

JANA ŽALUDKOVÁ CHCE FESTIVALOVÝ PŮLMARATON ABSOLVOVAT V POHODĚ. FORMU LADILA POMOCÍ LÉČBY KRYSTALY

Ve startovním poli Festivalového půlmaratonu ve Zlíně se letos po roční odmlce znovu objeví také zkušená domácí vytrvalkyně Jana Žaludková. Ta v premiérovém ročníku závodu v krajském městě v roce 2016 vyhrála časem 1:31:20 kategorii čtyřicátnic. O rok později díky času 1:31:09 v této společnosti znovu kralovala. Loni v závodu nestartovala.

,,V sobotu nemám zajištěné hlídání mých tří dětí. Proto na ně v průběhu závodu budu myslet, ať se jim nic nestane,“ nezastírá Žaludková.

Ta v součastném období sportuje a závodí hlavně pro radost. ,,V závodu nemám žádné velké ambice. Na rozdíl od minulých ročníků, kdy jsem si sáhla na dno sil, bych ho ale chtěla absolvovat v pohodě,“ plánuje běžkyně ze Zlína, která se na domácí půlmaraton nijak speciálně nepřipravovala.

,,Formu jsem ladila pomocí léčby krystaly u Davida Holíka z Velíkové. Krystaly mi totiž pomáhají léčit zranění, bolest a odstraní bloky v těle,“ prozradila závěrem Jana Žaludková.

LUCIA FRIEDLAENDEROVÁ BUDE SPOKOJENÁ S POKOŽENÍM HRANICE 1 HODINY A 40 MINUT

Zajímavou postavou v ženském startovním poli ve Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně bude Lucia Friedlaenderová. Také vytrvalkyně z Mladcové, která má ráda dlouhé trailové běhy má o motivaci postarané.

,,V domácím prostředí mě láká porovnat si půlmaratonský čas s loňským ročníkem závodu. Loni jsem v kategorii třicátnic skončila díky času 1:42:02 na pátém místě,“ přiznala Friedlaenderová.

Ta od ledna do 24. května naběhala 970 kilometrů a při tom překonala zhruba 18 000 výškových metrů.

,,K tréninkům využívám každou volnou chvíli. Většinou při nich naběhám okolo 10 kilometrů. A o víkendech absolvuji nějaké závody,“ prozradila běžkyně z krajského města, jež si otestovala formu na začátku května v 100kilometrovém podniku Vsetínský špacír. Ten zvládla v čase 14 hodin a 44 minut.

,,V půlmaratonu ve Zlíně se mi líbí, že je závod rozložený do dvou okruhů. Přitom mě můžou opakovaně podporovat diváci i moji příznivci. Také by mě potěšilo, kdyby bylo okolo 15 stupňů a nesvítilo slunce,“ přeje si Lucia Friedlaenderová, která si letos v březnu zaběhla v Přílukách osobní půlmaratonský rekord 1:33.30.

,,V sobotním 21,1 kilometrovém závodu budu spokojená, když se mi podaří pokořit hranici 1 hodiny a 40 minut,“ přiznala Friedlaenderová.