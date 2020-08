Konečné pořadí po druhé etapě, tedy po 16. RZ

1 Pech Václav / Uhel Petr, Ford Focus WRC, 01:11:14.6

2 Kopecký Jan / Hloušek Jan, Škoda Fabia Rally2 Evo RC2, +00:00:05.3

3 Mareš Filip / Bucha Radovan, Škoda Fabia Rally2 Evo, +00:01:04.6

4 Černý Jan / Černohorský P., Volkswagen Polo Gti R5, +00:01:10.5

5 Jakeš Miroslav / Machů Petr, Škoda Fabia R5, +00:01:51.8

6 Semerád Petr / Hovorka Jiří, Škoda Fabia R5, +00:02:15.7

7 von Thurn und Taxis A. / Ettel Bernhard, Škoda Fabia Rally2 Evo, +00:02:49.1

Jak proběhla sobotní 1. etapa?

Je to vyrovnané jsou to nervy, říká Pech

„Nevím, jak to popsat, ale rallye je super sport a přesně proto to děláme,“ smál se v sobotu v cíli úvodní sekce vedoucí muž průběžného pořadí MČR.

„Je to vyrovnané, jsou to nervy a záleží na tom, kdo to ustojí do konce,“ cítí Pech, jenž v jedné fázi závodu musel zvolnit.

„Na Lešné kvůli lesklému a rozteklému asfaltu. V závěru na polygonu se nám ale zase dařilo,“ poznamenal Pech, jenž ovládl pět z osmi měřených úseků.

Výkonnostně nerovný souboj, kdy Kopecký sedlá o třídu slabší vůz kategorie R5, nejúspěšnější český pilot novodobé historie nese více než se ctí.

„Sobotu hodnotím skvěle! Jeli jsme špičkově, auto funguje parádně, hrajeme si s tím. Jedeme maximum, víc to nejde a jsme na druhém místě,“ bere pragmaticky a s nadhledem Kopecký.

„Zatím spíš hrajeme druhé housle, to se nedá nic dělat. Tak to někdy je. Všichni víme, že Vašek je špičkový šofér, který dokáže využít jakoukoliv techniku. Taky předvádí špičkový výkon,“ sportovně smeká rodák z Opočna, jenž už se moc těší na nedělní druhou sekci, která startuje brzy ráno.

„Hodně mě to baví, připadám si jako s Lukjaňukem na Barumce. V neděli ze sebe vydáme maximum, ale když se člověk podívá na skladbu erzet, musí být realistický,“ pousmál se Jan Kopecký, jenž zazářil na druhé rychlostní zkoušce Lešná.

Neméně zajímavá je bitva o poslední ze stupňů vítězů. Třetí příčku udržel od úvodní erzety Jan Černý, jenže nakonec neodolal ataku Filipa Mareše, který etapu zakončil s náskokem 0,8 vteřiny.

Součástí sobotního programu byl také KOWAX Rallysprint, druhý díl Liqui Moly Rallysprint Série. Poměrně suverénně si vedl Jan Dohnal, který vyhrál s více než půlminutovým náskokem. Mnohem dramatičtější podívaná se odehrála za ním. Druhý nakonec skončil René Dohnal. Třetí byl Dominik Stříteský, který se na tuto příčku vyhoupl v odpolední sekci

Řekli ještě v cíli sobotní etapy:

Miroslav Jakeš: „Ráno bylo dobré, po obědě horší. Měl jsem tvrdá kola, protože jsem myslel, že to bude lepší. Ale nebylo. Erzety byly kratší, stačila by ta, co ráno. Posun výš už hratelný není. Pokud někdo ze soupeřů neudělá chybu, není šance stáhnout deset vteřin.“

Jan Jelínek: „Jsme v cíli první etapy a svezli jsme se zatím pěkně. RZ jsou tady hodně rychlé, Bystřička je krásná a víc se mi asi líbí tady to motání na polygonu než rychlá Lešná. Tam je hodně změklý asfalt a na tom se hůř brzdí.“

Průběžné pořadí po sobotě Valmez Rally:

1. Pech Václav - Uhel Petr (Ford Focus WRC) 37:20.0

2. Kopecký Jan - Hloušek Jan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 4.3

3. Mareš Filip - Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 37.5

4. Černý Jan - Černohorský P. (Volkswagen Polo Gti R5) + 38.3

5. Jakeš Miroslav - Machů Petr (Škoda Fabia R5) + 1:00.2

6. Semerád Petr - Hovorka Jiří (Škoda Fabia R5) + 1:20.4

7. von Thurn und Taxis A. - Ettel Bernhard (Něm, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:41.3

8. Bisaha Ondřej - Těšínský P. (Hyundai i20 R5) + 1:44.2

9. Trněný Karel - Doerr Christian (Ford Fiesta R5) + 1:45.8

10. Jelínek Jan - Ingr Petr (Škoda Fabia R5) + 2:03.5

Nedělní program Valmez Rally:

RZ Choryně (8.03 a 14.19)

RZ Juřinka (8.29 a 14.45)

RZ Hájov (9.34 a 13.03)

RZ Tatra (10.03 a 12.19)

Cíl v 15.54 na polygonu v Kopřivnici.