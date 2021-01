Brzy ráno 24. prosince se měl konat ve Štítné nad Vláří – Popově Běh Štědrým ránem.

,,Tak jako pro každého sportovce, tak i pro nás běžce bylo těžké něco vzdát. Proto jsme do poslední chvíle čekali na zázrak. Ovšem vládní nařízení náš závod zrušila. Největší nadšenci si závod zaběhli alespoň individuálně. Časy si měřili sami. Na ty nejrychlejší dosáhli Milan Zvonek a v ženách Magda Lukšíková,“ rezignovaně konstatoval jeden z pořadatelů oblíbeného vánočního běhu v Popově Vlastimil Martinát.

Tradiční závod se měl 24. prosince organizovaně běžet na Valašsku poosmé. Běh Štědrým ránem měl být navíc poprvé součástí čtyřdílného běžeckého seriálu. Ten se běží ve čtyřech ročních obdobích na čtyřech různých tratích v nádherné přírodě jižního Valašska v okolí Štítné nad Vláří – Popova. S přípravou tohoto seriálu se začalo v roce 2019.

,,Přestože se jedná o malý běžecký seriál zejména pro krosaře z Valašska, tak se na jeho přípravě podílí 15 lidí. Všechno to jsou dobrovolníci bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ upozorňuje Martinát.

Jeho tým už měl v Běhu Štědrým ránem připravené pro všechny běžce účastnickou medaili.

,,Bohužel na nich byl zvýrazněný rok, kdy se měl závod konat. Proto se medaile v příštím roce nedají použít. Finanční ztráty ale nejsou tím, co nás nejvíc bolí. Běh Štědrým ránem se koná už od roku 2013. A právě přerušení tradice mě mrzí nejvíc,“ smutní Vlastimil Martinát.

Celý organizační tým zákaz pořádání jeho závodu nese velmi nelibě.

,,Nepochybuji, že je potřeba chránit zdraví občanů. Zároveň se však z takových rozhodnutí nesmí stát slepé zaklínadlo, které pak omezuje i činnosti vedoucí k vyšší imunitě lidí. Běh je zdraví prospěšný a je realizovaný ve venkovním prostředí. Proto zákaz pořádání tak malých závodů, jako je ten náš považuji za slepé rozhodnutí postrádající zdravý rozum,“ nechápe, proč se závod v Popově, jehož vždycky doprovází skvělá atmosféra, nemohl uskutečnit Vlastimil Martinát.

Chuť na pořádání dalších závodů však neztratil.

,,V roce 2021 budeme v Popově v čtyřdílném seriálu Běhů ránem pokračovat. Hned po Velikonocích 10. dubna se uskuteční Běh jarním ránem, 10. července pak Běh letním ránem, 25. září Běh podzimním ránem a 24. prosince Běh Štědrým ránem,“ doufá, že se v letošním roce brzy všechno vrátí zase do normálu Martinát.

Brzy odpoledne 24. prosince se měl uskutečnit už 32. ročník Štědrovečerního běhu v Luhačovicích. Ani tam se oficiálně nezávodilo.

,,Přesto se několik nadšenců, kteří byli zvyklí dvaatřicet let si na Štědrý den od 13 hodin na sídlišti v Zahradní čtvrti zaběhat, sešlo. Ti si v malých skupinkách v klidu bez měření časů oběhli trať. Pochopitelně se nevyhlašovaly žádné výsledky,“ informoval z Luhačovic zakladatel tamního oblíbeného prosincového závodu Libor Slezák.

Tomu bylo dávno jasné, že se v lázeňském městě na konci minulého roku závodit nebude.

,,Definitivně jsem náš Štědrovečerní běh odpískal, když republika přešla do 4. stupně PES. Že se závod nekonal, mě mrzí, protože jsem kolem něho už 32 let trávil prakticky celý Štědrý den. Navíc v něm 24. prosince měla poprvé běžet moje dvouletá vnučka Barunka,“ přiznal Slezák.

Předseda oddílu OB TJ Slovan Luhačovice opatření vlády respektuje, některá ale nechápe.

,,Speciálně nechápu zákazy venkovních sportovních aktivit. Tyto zákazy dopadnou hlavně na mládež a jejich následky budou podle mě obrovské. Myslím, že po roce 2020 se spousta dětí k pravidelnému sportování už nevrátí. Zleniví a odvyknou si na pravidelný režim. Navíc jaro 2021 bude stejné,“ tuší Slezák.

V Luhačovicích naštěstí nezaznamenali žádné finanční ztráty.

,,Naopak paradoxně jsem s dalšími pořadateli ušetřil spoustu času potřebného na shánění cen od sponzorů a dárců pro vítěze. Možná jsem ušetřil i nějaké peníze. Protože, když se mi v minulých letech nepodařilo sehnat dostatek sponzorů, tak jsem závod dotoval sám. Ale rád,“ uvedl hlavní organizátor Štědrovečerního běhu v luhačovické Zahradní čtvrti.

Slezák se v současné době už těší na sobotu 24. dubna, kdy bude jeho oddíl nejprve dopoledne a pak odpoledne pořádat dva závody krajského žebříčku v orientačním běhu.

,,Oba budou ve Vlčnově a okolí,“ věří, že se bude na konci dubna s mapou a buzolou na Uherskobrodsku závodit Libor Slezák.

V sobotu 26. prosince se krosaři těšili na 31. ročník Štěpánského běhu ve Zlíně. Toho se v roce 2019 zúčastnilo 285 běžců.

,,Jakmile vláda rozhodla, že od pátku 18. prosince přejde republika do 4. stupně PES, ve kterém jsou zakázané všechny amatérské soutěže, tak jsme závod na trati v okolí Příluk bohužel nemohli uspořádat,“ lituje za pořadatele ze spolku Běhy Zlín Bob Komín.

Jeho tým začal závod připravovat na začátku listopadu.

,,S Jiřím Prokopem jsme podali žádost na odboru dopravy zlínského magistrátu o povolení využití silnice, po které vede část trasy. Zároveň jsme aktivně promovali možnost registrace. Povolení od odboru dopravy jsme dostali, měli jsme také domluvené dopravní značky. Těsně před závodem bylo přihlášených 48 běžců,“ informuje, co už měli ve Zlíně připravené Komín.

Jeho tým vzhledem k současnému stavu opatření vlády přijal s respektem.

,,Naším dlouhodobým cílem je přimět lidi k aktivnímu pohybu, zejména k běhání. Aby se lidé pohybem udržovali zdraví, měli pevnou imunitu a aby je běhání dlouhodobě bavilo. Závody proto chceme dělat bezpečné. Zdraví běžců, diváků i pořadatelů je proto pro nás prioritou,“ uznává, že současné období není ideální pro pořádání masových běhů Bob Komín.

Spolek Běhy Zlín se však musel smířit i s menšími finančními ztrátami.

,,Největší položkou bylo 2000 Kč za spuštění registračního formuláře. Startovné ale všem běžcům vrátíme. Někteří nám však psali, že startovné vrátit nechtějí a to nám pomůže k uhrazení nejnutnějších nákladů. Ztrátou je také práce s přípravou závodu, která letos už po několikáté nevedla k cíli,“ konstatoval Komín.

Že se jednatřicátý ročník zlínského Štěpánského běhu nekonal, ho proto mrzí.

,,Tento závod patří k nejoblíbenějším z celého seriálu Běhy Zlín. Lidé ho rádi navštěvují i díky tomu, že je to jedna z mála možností, jak si zazávodit během vánočních svátků a udělat něco pro sebe a pro své zdraví. Na desetikilometrové trati se v něm každý rok představí zhruba 200 běžců. Navíc v Přílukách můžou poměřit síly i děti a mládež. Pro ně jsme měli připravený 3,3kilometrový závod,“ věří, že se taková situace už nebude opakovat Bob Komín.

Posledním závodem v krajském městě na konci roku měl být 31. prosince Silvestrovský běh.

,,Přechod do 5. stupně PSA ho ale zrušil,“ byl už delší dobu smířený se skutečností, že se na Silvestra ve Zlíně závodit nebude předseda pořádajícího klubu Titan Trilife Zlín Daniel Tkáč.

Proto triatlonisté z krajského města společně se spolkem Běhy Zlín závod dopředu příliš nepřipravovali.

,,Vážně uvažovat o pořádání Silvestrovského běhu jsme začali až na začátku prosince po Mikulášském běhu v Loukách. 5. stupeň PSA ale rozhodl za nás. Naštěstí jsme nezaznamenali žádné ztráty. Občerstvení a ceny pro běžce jsme chtěli nachystat až těsně před závodem,“ prozradil Tkáč.

Rušení závodů a jiných akcí v Česku mu v době pandemie nevadí a situaci chápe.

,,Nicméně se domnívám, že vládní opatření a následná interpretace státní správou jsou mnohdy zmatená a nekoncepční. Vadí mi, že jsou často měněná. Prioritou by podle mě mělo být zabezpečení lékařské péče a zajištění možnosti pohybu pro lidi. To, že je pohyb na sportovištích i venkovních momentálně téměř zakázaný a nakupování v supermarketech ne, svědčí jaké má společnost dlouhodobé priority. A to je podle mě chyba,“ rozpovídal se Tkáč.

Jeho klub už ale myslí na jaro. V březnu by měli triatlonisté ze Zlína v krajském městě pořádat Český pohár v aquatlonu a v květnu Český pohár v supersprintu závod Supersprint City Triathlon.