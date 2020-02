„Pořád nemáme situaci ve svých rukou, ale boj nevzdáváme. Pokusíme se uspět i příští týden v Olomouci,“ slíbila za kabinu trenérka Zlína Hana Kolářová.

V přetahované měly po většinu času navrch právě házenkářky z Baťova města, které prokázaly pevnější nervy i v koncovce. „Letos se v Písku moc nevyhrává a o to více jsme rádi, že jsme uspěly a odskočily Hodonínu. A navíc se nikdo nezranil,“ klepe na dřevo trenérka.

„Zlín si to dnes výhru vybojoval, víc chtěl vyhrát a nám to chybělo,“ dodala trenérka Písku Kateřina Keclíková.

Základ úspěchu přitom stejně jako v minulých zápasech spočíval v kvalitní obraně. „Předvedly jsme vynikající kolektivní výkon, navíc góly se rovnoměrně rozložily na celý tým, nebezpečí hrozilo od každé,“ těší Kolářovou.

Za výbornou obranou přitom skvěle zachytala gólmanka Andrea Vařechová. „Když defenzivu podpoří právě holky mezi tyčemi, pak můžeme zaskočit každého. A to se dnes opět potvrdilo. Kéž by to vydrželo i v dalších zápasech,“ přeje si zlínská trenérka.

PÍSEK – PSG ZLÍN 22:23 (12:14)

Nejvíce branek: Kvášová 10/2, Svobodová 4, Benešová 3 – Kolářová a Kříčková po 6, Ševčíková 3/2. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmimetrové hody: 4/2 – 3/2. Vyloučení: 1 - 6. Dváků: 214.

DALŠÍ VÝSLEDKY 20. kola: Hlohovec – Olomouc 30:28 (15:12), Dunajská Streda – Veselí n. M. 36:31 (19:16), Slavia Praha - Michalovce 28:26 (14:15), Bánovce n. B. – Šaľa 13:27 (8:10).

Předehráno: Most – Hodonín 38:24. Utkání Prešov – Poruba se hraje v úterý.

1. Most 20 19 0 1 704:479 38

2. Michalovce 20 14 1 5 629:454 29

3. Slavia Praha 20 13 3 4 600:522 29

4. Poruba 19 14 0 5 525:428 28

5. Šaľa 20 13 1 6 584:500 27

6. Olomouc 20 13 0 7 589:533 26

7. Písek 20 10 3 7 553:536 23

8. PSG Zlín 20 11 0 9 521:541 22

9. Veselí n. M. 20 8 1 11 588:555 17

10. D. Streda 20 5 3 12 541:606 13

11. Prešov 19 5 0 14 520:559 10

12. Hodonín 20 4 1 15 506:607 9

13. Hlohovec 20 3 1 16 508:684 7

14. Bánovce n. B. 20 0 0 20 400:764 0