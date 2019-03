Svěřenci trenérů Zdeňka Moštěka a Romana Daňka ve finále dvoudenního klání deklasovali Benešov 12:2 a opět po roce získali trofej ministerstva školství.

„Na předcházejících akcích jsme si na sebe upletli bič. Věděli jsme, že když jsme tuto soutěž předtím pětkrát za sebou vyhráli, že nemůžeme v Otrokovicích pomýšlet na nic jiného než na vítězství. Respektujeme všechny soupeře, ale potvrdili jsme naši výkonnost a zaslouženě zvítězili,“ prohlásil trenér a ředitel Základní školy Pod Vinohrady v Uherském Brodě Zdeněk Moštěk.

Mladíci ze Slovácka neprohráli ve Sportovní lize základních škol ve florbale od 20. března 2015. Tehdy ale působili ještě v mladší kategorii. Teď mezi staršími žáky jsou stále neporažení.

Bilance dvaašedesáti výher a tří remíz z posledních pětašedesáti utkání je impozantní. „Nikdo z týmu nám neodešel. Jsme silnější než loni,“ upozorňuje Moštěk.

„Kluci jsou dostatečně zkušení a sehraní. Mají charakter, společně tvoří dobrý kolektiv. I v těžkých situacích, kdy prohrávají a nedaří se jim, jsou schopni kousnout se a otočit zápas,“ přidává.

Největšími tahouny úspěšné party jsou dvojčata David a Martin Ležatkovi. „Ve své věkové kategorii patří mezi nejlepší hráče v republice. I když mají čerstvě patnáct let, je o ně zájem v nejlepších tuzemských oddílech,“ připomíná Moštěk.

Většinu zlatého týmu jsou členové klubu 1. AC Uherský Brod, kde hrají za starší žáky či dorost.

„V týmu jsou kluci ze dvou sportovních tříd. Většina z nich k nám chodí od první třídy. Nikde jsme si je neposbírali, ale vychovali. Většina začala s florbalem až u nás ve školní družině u paní vychovatelky Mandíkové. Jedou až doteď. Válčím s nimi sedm let. Je to tým, který toho má hodně za sebou,“ říká Moštěk.

Mladíci z Uherského Brodu mají před sebou baráž o postup na mistrovství republiky nebo play-off dorostu. V minulosti sbírali jiné než školní úspěchy. „Třeba dvakrát byli ve finále Prague Games, na mistrovství republiky starších žáků byli čtvrtí, pátí a šestí. V této kategorii dlouhodobě patří k nejlepším týmům v republice,“ hlásí Moštěk.

Zato postup podceňovaného Benešova do finále se moc nečekal. I když Středočeši na protivníka ze Slovácka neměli, i po debaklu si užívali zasloužené ovace. Druhé místo pro ně bylo zaslouženou odměnou. „Pro nás je to bílé zlato. Brod si vítězství zasloužil, pro nás je druhé místo krásné. Před kluky smekám. Odvedli maximum. Víc dokázat nemohli,“ míní trenér Benešova Pavel Vrkoslav.

Mezi děvčaty se radovaly žákyně Campanusu Praha, které se konečně dočkaly vytouženého triumfu, když ve finále otočily duel s Mladou Boleslaví a zvítězily 4:1.

„Pocity jsou skvělé, samozřejmě se radujeme. Toto je generace, které se pětkrát kvalifikovala na republikové finále, ale uspěly jsme až teď,“ prohlásil učitel a trenér Základní školy Campanus Praha Josef Tůma.

Děvčata z hlavního města po čtvrtém, třetím a druhém místě vystoupala až na vrchol.

„Je to taková třešnička na dortu. Holky budou odcházet na střední školy, takže se jm to povedlo zakončit podle představ,“ uvedl Tůma.

Ten neměl v sestavě pouze florbalistky, ale také atletky nebo zápasníci wrestlingu.

„Letos byly všechny týmy hodně vyrovnané. Nebylo tady tolik florbalistek. Hlavně oproti loňsku zde nebyla žádná výrazná individualita, která by dokázala projít hřiště a sama zkončit. Nebylo to o jednotlivcích, ale o týmech,“ tvrdí Tůma.

Poražené finalistky porážku vzaly sportovně.

„Zklamání nejsme. Vzhledem k průběhu turnaje a naší sestavě, kdy máme pouze čtyři aktivní hráčky, a zbytek jsou holky, které florbal vůbec nehrají, ale aspoň umějí držet hokejku na správnou stranu, musíme být spokojení. Cestou do Otrokovic jsme si říkali, že by umístění do třetího místa bylo velkým úspěchem. Cíl jsme splnili. Campanus jsme loni v pohodě porazili, letos jsme byli slabší. I tak jsme na soupeře neměli. Nestačili nám ale síly, což rozhodlo,“ zhodnotil účast učitel a trenér Základní školy Mladá Boleslav Jiří Irain.

Bronz mezi chlapci získali žáci z Havlíčkova Brodu, kteří v souboji o třetí místo přehráli Podbořany přesvědčivě 6:1.

„Jsme rád, že si domů vezeme medaile, ale je pravda, že jsme ráno pomýšleli na ještě lepší umístění,“ přiznává Šnelly. Toho mrzela hlavně semifinálová porážka s Benešovem.

„V prvním zápase jsme neproměnili spoustu šancí, od začátku jsme prohrávali. Soupeř byl ale dobrý. Bylo to vyrovnané utkání. Bohužel jsme celý zápas tahali za kratší konec,“ přiznává Šnelly.

Souboj o bronz už Havlíčkův Brod rozhodl čtyřmi brankami v první třetině. „Jsme škola se sportovními třídami, ale máme hlavně hokejisty, softbalisty a řecko-římské zápasníky. V našem florbalovém týmu byli výhradně hokejisté, kteří hrají extraligu dorostu,“ pronesl Šnelly.

Podbořany spoléhaly na Zlínsku na fotbalisty, nakonec na medaili nedosáhly.

„Čtvrté místo není zklamáním, ale poslední zápas mě hodně rozlítil. Souboj o bronz jsme psychicky nezvládli, bylo to o naších hlavách,“ mrzí učitele a trenéra Základní školy Husova v Podbořanech Reného Choduru.

Dvoudenní klání i přes zpackaný závěr hodnotil pozitivně. „Úroveň republikového finále byla dobrá. K vidění byl kvalitní florbal. Organizace byla bezproblémová. Moc se mi tady líbilo,“ uvedl Chodura.

Třetí příčku v kategorii dívek obsadila děvčata ze Základní školy Otická v Opavě, která si poradila se Žďárem nad Sázavou 8:1.

Pořadatelské týmy v silně obsazeném klání nesupěly, když v obou kategoriích skončily poslední. Zatímco chlapci ze Základní školy Mánesova v boji o páté místo podlehli Kladnu 2:3 po samostatných nájezdech, domácí děvčata prohrála s Týnem nad Vltavou 1:5.

„Samozřejmě spokojení nejsme. Hlavně kluci měli skončit výš. Bohužel ve čtvrtek se nám nedařilo. V základní skupině jsme se nedostali ke své hře,“ prohlásil trenér florbalu na Základní škole Mánesova v Otrokovicích Stanislav Šindler. Jeho tým srážely zbytečné branky po individuálních i týmových chybách.

„Na to, jak slušnou obranu jsme na předcházejících turnajích nebo na otrokovické lize měli, bylo gólů až moc,“ povzdechl si Šindler.

Závěrečná porážka po nájezdech ho štvala, ale s výkonem už byl spokojený. „Samozřejmě páté místo by bylo lepší, ale konečně jsme hráli naši hru. Obrana byla mnohem lepší, kluci bojovali. Pozitivních věcí bylo mnohem víc. Kdybychom se takto prezentovali i ve skupině, i pocit z turnaje by byl lepší,“ ví Šindler.

Ten ve spolupráci s kolegy bude florbal na Základní škole Mánesova v Otrokovicích dál podporovat. „A třeba to jednou vyjde,“ dodal s úsměvem.

Sportovní liga základních škol ve florbale – republikové finále Otrokovice 2019

Chlapci:

Semifinále: ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - ZŠ Husova Podbořany 9:1, ZŠ Havlíčkův Brod - ZŠ Dukelská Benešov 3:5

O 5. místo: ZŠ Mánesova Otrokovice - Sportovní gymnázium Kladno 2:3 po samostatných nájezdech

O 3. místo: ZŠ Husova Podbořany - ZŠ Havlíčkův Brod 1:6

Finále: ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - ZŠ Dukelská Benešov 12:2

Celkové pořadí: 1. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod, 2. ZŠ Dukelská Benešov, 3. ZŠ Havlíčkův Brod, 4. ZŠ Husova Podbořany, 5. Sportovní gymnázium Kladno, 6. ZŠ Mánesova Otrokovice

Dívky:

Semifinále: ZŠ Otická 18 Opava - ZŠ Jilemnického Mladá Boleslav 3:4 po samostatných nájezdech, ZŠ Campanus Praha 4 – ZŠ Žďár nad Sázavou 8:6

O 5. místo: ZŠ Mánesova Otrokovice – ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana 1:5

O 3. místo: ZŠ Otická 18 Opava - ZŠ Žďár nad Sázavou 8:1

Finále: ZŠ Jilemnického Mladá Boleslav - ZŠ Campanus Praha 1:4

Celkové pořadí: 1. ZŠ Campanus Praha, 2. ZŠ Jilemnického Mladá Boleslav, 3. ZŠ Otická 18 Opava, 4. ZŠ Žďár nad Sázavou, 5. ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana, 6. ZŠ Mánesova Otrokovice