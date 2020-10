„Chvilku nám trvalo, než jsme přepnuli na zápasovou úroveň,“ přiznává na klubovém webu zkušený obránce Michal Nagy.

Podle hrající otrokovické florbalové legendy se právě dlouhý výpadek a nemožnost pořádného trénování podepsal na výkonech i dosavadních výsledcích.

„Příprava na zápasy nebyla ideální,“ připouští opora Panterů.

„Navíc nám nepomohlo ani to, že jsme šli proti už rozehraným soupeřům, kteří za sebou nějaké ostré zápasy měli,“ přidává.

V sobotu čeká Moravany důležitý domácí duel s Českou Lípou. Oba soupeři zatím nebodovali, vzájemný souboj tak hodně napoví.

„Hlavně musíme začít proměňovat šance,“ ví dobře Nagy.

„Proti Pardubicím jsme se trošku herně hledali, i tak jsme si vytvořili dost brankových příležitostí, abychom vyhráli. S Bohemkou byl výkon už o dost lepší, ale co jsme nedali… Včetně tedy mých dvou neproměněných nájezdů,“ pokračuje.

„Klukům jsem i na tréninku říkal, že na můj vkus chceme hrát až moc na krásu. Pokud situace budeme řešit trošku účelněji, líp řešit přečíslení a budeme důrazní vzadu, tak uspějeme,“ věří.

Žádné další ztráty si Panteři dovolit nemohou. Pokud chtějí do play-off, nesmí hlavně doma zbytečně prohrávat.

„Je pravda, že se Superliga trošku vyrovnává nebo alespoň ten střed tabulky. Letos do toho navíc vstupují karantény, dohrávaná utkání a to doufám, že nedojde na kontumace či dopočítávání bodů podle nějakých "koeficientů", které navrhla unie. Všechno je to bohužel ve hře a snaha dohrát sezonu za každou cenu i za cenu těchto "pravidel" s tím může zahýbat. Podle mě by se mělo rozhodovat hlavně na hřišti, ne z Prahy od stolu. Proto bude důležité se soustředit na každé utkání a začít hlavně vyhrávat,“ říká.

Podle Nagyho letošní ročník nemůže být regulérní. Nejen kvůli divákům. V sobotu sice mohou fanoušci do hlediště, ale minimálně další dva týdny, zůstanou arény pro příznivce zavřené.

„Podle vývoje situace jsme čekali, že nějaké opatření přijdou. Otázka jen byla, jak velké a jestli vůbec budeme moci hrát,“ prohlásil.

Hrát se nakonec může, ale za zavřenými dveřmi a bez diváků.

„Někde jsou na to zvyklý, tak tam mají trošku výhodu,“ naráží na některé soupeře otrokovický zadák.

Panteři se ale mohou pochlubit početnou fanouškovskou základnou, takže hrát v komorní atmosféře pro ně bude něco nového.

„Sám jsem na to zvědavý. Moc si to představit nedokážu,“ přiznává.

„Pokud by se ale úplně soutěž přerušila, tak upřímně nevím, kdy by se to dohrávalo. Takže je asi lepší, že budeme hrát,“ dodává Nagy, pro kterého je letošní ročník vůbec poslední v jeho bohaté kariéře.