Otrokovice – Do třetí extraligové sezony zítra povede florbalisty Otrokovic jako kapitán Michal Nagy. Talentovaný reprezentační obránce byl poctěn stejnou rolí opět po šesti letech, kdy naposledy „vedl" stříbrný juniorský výběr.

Obránce extraligových florbalistů Panthers Otrokovice Michal Nagy | Foto: DENÍK/archiv

„Docela mě to překvapilo. Že bych měl být kapitánem, jsem začal tušit před volbou, když za mnou přišel trenér Folta a řekl mi, že mě bude doporučovat," potěšilo 24letého florbalistu.

„Volba proběhla v kabině, kde každý veřejně řekl jméno, a hlasy se sčítaly. Ale zcela jasné to nebylo, kromě mě měli ještě dost hlasů další dva spoluhráči," popsal Nagy, jenž bude nastupovat se stejnou kapitánskou páskou, jakou naposledy měl na ruce mezi juniory. „Našel jsem ji ve skříni mezi florbalovými věcmi," pousmál se.

O svých povinnostech spojených se staronovou funkcí má jasno. „Společně s Karlem Ťopkem, hrajícím koučem, budeme určitě v kabině spoluhráče hecovat, motivovat, na hřišti mě pak v případě potřeby bude čekat komunikace se sudími," označil za klíčové hráč, jenž působí na okolí docela klidně.

„Ale také mi občas bouchnou saze. Každopádně se budu muset krotit. Když ale bude potřeba, stejně jako naposledy Karel budu u sudích hájit zájmy týmu. I když mi je jasné, že jejich verdikt asi nezměním," uvědomuje si.

Kapitánská premiéra ale Nagymu na nedávném turnaji v Hodoníne docela zhořkla, neboť Panteři zde vůbec nezazářili. „Spíše se nám nepovedl. Kromě toho, že jsme nastoupili v okleštěné sestavě, nám vyloženě duely nesedly. Musíme na něj co nejdříve zapomenout," přeje si „mluvčí" kabiny, který je ale jinak s přípravou spokojen.

„S výjimkou posledního duelu se Spartou jsme především na Czech Openu nehráli špatně. Jinak je přístup kluků příkladný, dokonce jsme si sami přidali jednu kondiční tréninkovou jednotku týdně. Z přípravy mám dobrý pocit," přiznává Nagy, který coby student zahájil doktorandské studium.

I přes omlazovací obměnu kádru má jeden z nejlepších beků soutěže s týmem jen ty nejvyšší ambice. „Určitě chceme do play off a nejlépe uhrát šesté místo, abychom si opět mohli zahrát elitu na Czech Openu. Odchod Koňaříka je sice oslabením, ale přišedší mladíci z Vítkovic tým oživili, zejména Mára Matějčík, který byl naším nejlepším střelcem na turnaji v Praze," upozornil kapitán.

Protože je maximalista, rád by z blížícího se víkendového dvojutkání vyválčil maximum šesti bodů. „Spartě máme doma co oplácet, u nováčka z Kladna bychom také měli uspět, třebaže ho téměř neznáme. Škoda jen, že nebudeme kompletní, nebude snadné Jardu Vaňka nahradit," přiznal.

Čas v následné dvoutýdenní přestávce otrokovický zadák využije z florbalového pohledu maximálně, neboť by se měl účastnit svého třetího srazu u seniorské reprezentace. „Po herním a kondičním soustředění mě další nominace potěšila. Rozhodně si ale nemyslím, že mám v nároďáku své místo jisté. Lákadlo zahrát si světový šampionát je ale velké," zasnil se Michal Nagy.

Permanentka za hubičku

Otrokovice – Velké gesto v podobě velké slevy připravilo vedení florbalových Panterů pro své věrné fanoušky. Pokud se rozhodnou klub podpořit a koupí si permanentku, ušetří. Zatímco základní cena na utkání zůstala stejná (40 Kč), kartička opravňující na celosezonní vstup na domácí utkání, tedy včetně zápasů play off či play down, vyjde o více než sto korun levněji, tedy 279 Kč. A k tomu ještě bude jako dárek šňůrka na krk s motivem Panthers.

„Chceme, aby peníze nebyly příčinou, proč nás nepřijít povzbudit. Děláme vše pro to, abychom měli halu dlouhodobě plnou. I proto je jakákoliv vstupenka automaticky rodinnou, tedy každý její majitel si může vzít s sebou na zápas neomezený počet nejen svých dětí do 15 let věku," láká do haly příznivce extraligového florbalu manažer otrokovického klubu Petr Hrabec. „Prodej permanentek bude probíhat u vstupu do haly při domácích utkáních. Tedy již v pátek večer na prvním utkání se Spartou," dodal.⋌(mb)