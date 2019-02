Napajedla – S novým vedením a malými změnami v kádru zahájili přípravu na nový soutěžní ročník házenkáři Napajedel. Poslední tým uplynulého ročníku druhé nejvyšší soutěže si dal jasný cíl – pokusit se co nejdříve o návrat do I. ligy.

Ilustrační foto | Foto: GetPhoto/Sidorják Martin

Vedení klubu ale muselo během letní přestávky řešit hned několik změn. Tou zásadní byl odchod trenéra Štefana Boršického k prvoligovým házenkářkám Jiskry Otrokovice. „Při hledání náhrady jsme sázeli především na kandidáty, kteří jsou spjatí s klubem a znají zdejší prostředí,“ vysvětlil předseda klubu Jan Hofman, kudy se ubíral směr výběru nového kouče.

Volba nakonec padla na Vlastimila Wasseraba. „Kromě mé osoby coby vedoucího týmu mu bude pomáhat i Jindřich Polák,“ upřesnil.

Několika změn doznal rovněž hráčský kádr, ve kterém stejně jako loni bude chybět kanonýr a odchovanec napajedelské házené Michal Indrák, jenž hostoval v extraligových Hranicích. „Poněvadž jsme uplatnili opci, stále je naším hráčem. Jednání s Hranicemi jsou ale složitá, přičemž máme nabídky i z dalších družstev nejvyšší soutěže. Uvidíme, kde bude v příštím ročníku hrát,“ zatím netuší Hofman.

Po sestupu z I. ligy dali klubu vale Weittrit (návrat z hostování do Vsetína) a Bělovský (přestup do Zlína). „Do výčtu odešedších musím přičíst i brankáře Stojara a Machana, přičemž u druhého jmenovaného máme zájem o pokračování spolupráce formou trénování gólmanů,“ naznačil předseda. „Dále se snažíme prodloužit hostování uherskohradišťských házenkářů Habarty s Růžičkou. Mohlo by se zdát, že máme málo hráčů, ale poněvadž jsme zrušili náš B tým, je nás dohromady přes dvaadvacet,“ spočítal.

S přípravou na nový ročník začal širší kádr poslední červencový pátek. „Do té doby ale většina hráčů chodila na dobrovolné tréninky. Nyní jsme odstartovali nejméně populární fázi přípravy, kdy třikrát týdně makáme na kondičce. Vyvrcholit by měla koncem měsíce na čtyřdenním společném soustředění, které proběhne na některé z okolních chat. O přesném místu ale ještě jednáme,“ doplnil Hofman, jenž rovněž ještě shání soupeře přípravných zápasů. „Nechceme to přehánět. V rámci turnajů a českého poháru bychom jich do startu soutěže měli sehrát okolo šesti až osmi.“

Nová sezona ve II. lize skupině Severní Morava startuje poslední zářijový víkend, přičemž Napajedla změří síly s Velkou Bystřicí. „V zásadě je jedno, s kým začínáme. Pokud budeme chtít splnit náš cíl v podobě vítězství ve skupině a následně i v baráži o postup, musíme vždy chtít vyhrát. Nebude to snad lehké. Za další aspiranty na postup považuji juniorku Zubří a Olomouc,“ dodal Jan Hofman.