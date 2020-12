„Za tohoto stavu jsem na hřiště šel soupeři trochu zaškodit. Nepřicházel jsem tam úplně s tím, abych trefil přímý bod z podání. Nikdy jsem to ani neměl v povaze. Je pouze škoda, že jsem se na hřiště nedostal i později,“ mrzelo 36letého blokaře, který ve Zlíně v minulosti vykonával funkci kapitána. Jeho tým nakonec prohrál 2:3 na sety.

Ve Zlíně jste strávil většinu volejbalové kariéry. Co se ve vás odehrávalo, když jste se vracel na zdejší palubovku?

Bylo to takové déjá vu. Přišel jsem do známého prostředí, ve kterém jsem se naučil volejbal. Chtěl jsem tady hrát, trenér to bohužel vyhodnotil jinak. Zápas jsem musel sledovat pouze z lavičky. O to je ta prohra horší. Na druhou stranu bod z venku je pro nás dobrý.

Jak jste tedy tento zápas viděl?

V naší hře moc nefunguje přesnost, nedokážeme si s tím pomoci. Trochu nám kolísá nahrávka. Domácí se vždy dobře rozjeli a velice těžko jsme jim vzdorovali. Nechci hodnotit jednotlivé výkony, ale kompaktně nám to moc nešlo.

Do Beskyd jste přišel před začátkem nové sezony. Jak se vám dosud hodnotí toto působení?

Užívám si profesionality klubu, veškerého komfortu pro hráče. Dalo by se říct, že si někdy užívám sport z lavičky, na což jsem ve Zlíně moc času neměl. Jezdí za mnou rodina. Mám tři malé děti, je to pro ně dobrodružství. Zatím je to dobré.

Když se podíváte zpětně. Odchodu do Beskyd nelitujete, udělal byste to zpětně?

Nelituji toho. Jsem rád, že jsem se ještě někde mohl zkusit podívat. Přenechal jsem místo mladším hráčům. Kubovi Varousovi se velmi dobře daří. Přeji mu, ať je to tak i nadále. V Beskydech mám přidanou rodinu i díky rodině, která si dobrodružství v jiném městě může o to více užít.

Jak zvládáte sledovat zápasy a výkony Zlína?

Sleduji je v rámci možností. Jsem hodně vytížený jak pracovně, tak po rodinné stránce. Co ale mám tak možnost sledovat, hrají pořád přibližně stejně. Někdy se zadaří, někdy je to horší. Někteří hráči určitě měli pozitivní progres nahoru.

V Beskydech jste prozatím odehrál necelou polovinu setů. Jaká je vaše role v týmu?

To sám úplně nevím. Mám předávat zkušenosti, informace z lavičky a trochu mentálně potrápit ty, co jsou na hřišti, aby to neměli tak jednoduché. Myslím, že trenér si mě zatím někde řadí. Polovinu setů jsem ani neodehrál, šel jsem tam epizodně na podání, obranu. Dvakrát jsem nastoupil, když spoluhráči byli zranění. Plnohodnotné zápasy jsem odehrál pouze dva.

Kdyby byla možnost – vrátil byste se někdy do Zlína?

Je těžké na to nyní odpovědět. Nevím, zda by Zlín o mě někdy měl zájem. Určitě se sem vrátím, ale nevím, zda za sportem. Nejsem už úplně nejmladší. Uvidíme, zda to příští sezonu ještě zvládnu.

V současné době stále žijete ve Zlíně?

Bydlení je přechodné. S rodinou mám byt ve Zlíně. Ale také velký klubový byt v Ostravě. Jezdí tam za mnou. Jak můžu, vrátím se do Zlína. Převážnou většinu času jsem v Ostravě. Ve Zlíně se každý týden otočím, stejně jako přes svátky.

Jak jste zmínil, máte tři malé děti. Vánoční svátky pro vás budou velká radost…

Nikdy více jsem si období vánoc tolik neužil. Je neuvěřitelné, jak děti věří a doufají v Ježíška a podobně. S manželkou si to hodně užíváme. Je to úžasné.

Dávají vám děti jinou perspektivu na svět?

Obrovskou. S nimi se na vše dívám pozitivně. Jakmile je uvidím, zapomenu na nepříjemné věci jak ze sportu, tak práce. Je velmi příjemné s nimi být. Jsou mé současné krédo.