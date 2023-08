Nebýt defektu, Cais by asi v cíli Barum Rally slavil

/FOTOGALERIE/ Přestože byl Erik Cais na domácí Barum Rally v neděli vůbec nejrychlejší jezdec ze všech, defekt ze sobotní rychlostní zkoušky jej nakonec pravděpodobně připravil o vítězství. „Možná by to vyšlo, ale na možná se nehraje a ani na to nechci hrát. Trochu smutná, ale krásná soutěž,” přiznal v cíli 24letý fryštácký pilot.

Erik Cais ve voze Škoda Fabia Rally2 Evo. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek