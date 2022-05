Hostující trenér Petr Habrovanský družstvo i po těsné porážce chválil. „Jsem rád, že to děvčata nevzdala a makala až do konce. Bod by nám za nasazení i předvedenou hru slušel, ale myslím, že i tak jsme se zase o kousek posunuli dopředu. Hold stará pravda je, že pokud chcete být šampioni, tak prostě musíte udělat vždy něco navíc oproti konkurenci,“ uvedl na klubovém webu Habrovanský.

I. házenkářská liga žen, 20. kolo -Sokol Vršovice – TJ Jiskra Otrokovice 25:24 (17:14)

Nejvíce branek: Švůgrová 7/6, Suchomelová 4, Večeřová a Ferusová 3 – Ličmanová 7/4, Divílková 6, Karlíková 4. Rozhodčí: Rutta, Větrovský. Vyloučení: 5:5. Sedmimetrové hody: 7/6 – 5/4.

V souboji dvou týmů z popředí tabulky sliboval zajímavou podívanou, velký boj o každou branku. „Tohle utkání mohlo rozhodnout o tom, zda budeme mít v případě výhry určitou šanci zabojovat o druhé místo anebo nám v případě prohry zbude již jen teoretická možnost dostat se na bednu a být alespoň třetí,“ připomněl Habrovanský.

První půlka byla dlouho vyrovnaná, hostující družstvo ale nezvládlo závěr úvodníé části. Polevilo a umožnilo Pražankám odskočit na rozdíl čtyř branek. „Bohužel nám dobře nefungovala obrana. Byla bez pohybu a ani v brance to nebylo na pochvalu,“ prohlásil kouč Jiskry.

Otrokovické házenkářky ani druhou půlku nezačaly dobře. Když si hostující trenér bral ve 41. minutě oddechový čas, svítilo na ukazateli skóre 21:15. „Asi málokdo věřil v obrat, ale po domluvě se děvčata začala více hecovat, začal fungovat pohyb v obraně, děvčata začala i v obraně přemýšlet, gólmanka zavřela bránu a najednou bylo v 58. minutě bylo srovnáno 23:23,“ popsal Habrovanský.

Jeho týmu nakonec bod proklouzl mezi prsty, Sokol zdolal Jiskru 25:24 a upevnil si druhou pozici. Otrokovice jsou čtvrté. Tuto pozici se pokusí udržet i v následujícím domácím zápase proti Havlíčkovu Brodu.