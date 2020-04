„Je to dlouhé. Přicházíme o nejpěknější měsíce v roce, které strávíme někde jinde, než na hřišti,“ lituje Petr Juřík, trenér prvoligových ragbistů Zlína, kteří na jaře po ročním působení v nejvyšší soutěži sestoupili o patro níž.

Omezení pohybu a přerušení, respektive v některých případech i ukončení rozehraných soutěží přišlo jen pár dnů před startem ragbyové sezony, která se druhým rokem hraje systémem jaro-podzim.

„Předpokladem zatím je, že by se začalo ve druhé polovině srpna. Ale pochybuju, že by se odehrála jen jedna část. Případně by se podzim odehrál formou nějakého poháru a liga by začala až příští rok na jaře,“ uvažoval nad možnostmi Petr Juřík.

K návratu ke společným tréninkům v kontaktních sportech však současná situace příliš nenahrává.

„Těžko říct, jestli kontakt povolí. Nechci, abychom po hřišti neběhali v rouškách dva metry od sebe. To by bylo zbytečné, to bychom nemuseli dělat nic,“ zamýšlí se Juřík s komickou představou a s dávkou černého humoru.

Většina sportovců najela při nouzovém stavu na individuální plány, také amatéři natáčejí videa na sociální sítě.

„Kluci prý něco posílají na Facebooku, ale ten já nepoužívám, takže vůbec netuším,“ rozesmál se Juřík.

Tréninky mají nastavené individuálně.

„Žádné zprávy od kluků ani kontrolu nad nimi nemám. Každý trénuje, co zvládne dle svých možností,“ připomněla legenda zlínského ragby, která se také udržuje v kondici.

„Jezdím na kole, co to jde. A pracuji na zahradě. Dělám, co je potřeba,“ poznamenal.

Po pádu o soutěž níž přišel o jednu ze svých opor. Mirko Zemanovič zůstal v nejvyšší soutěži, hostuje ve Vyškově.

„Naopak by se měli vrátit kluci po zraněních. Neodehrané jaro nám prospěje v tom, že někteří byli na operacích, takže se doléčí. Z tohoto pohledu nám i prospělo, že se nyní nehraje. Jiní staví i baráky, takže věřím, že všechno stihnou a jakmile se začne hrát, budou mít víc času na ragby,“ dodal Juřík.