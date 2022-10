,,Do Prahy na můj nejoblíbenější závod v Run Tour se vždy těším,“ přiznal Machů.

Na startu panovaly ideální podmínky. Bylo polojasno, nefoukal vítr a teploměr ukazoval kolem 16 °C.

,,V závodu jsem chtěl zvítězit. Na jiné příčky jsem nepomýšlel. V posledních dvou letech jsem tady skončil vždy na čtvrtém místě. Letos jsem věřil, že v Praze vyhraju,“ nechybělo nedašovskému vytrvalcovi sebevědomí.

Roli favorita bez problémů plnil.

,,Na startu jsem se cítil parádně. Moderátor se mě ptal, s jakou představou do závodu jdu. Řekl jsem mu, že poběžím takticky. A už od začátku jsem se probojoval do čela. Začal jsem však ve volnějším tempu. Proto jsem brzy zrychlil a pak už jsem si po sólo běhu doběhl do cíle pro první příčku. Dopředu mě hnala také parátní atmosféra kolem trati,“ užíval si pobyt v hlavním městě Erik Machů.

Run Tour v Praze se běžela na rychlé rovinaté trati v krásném prostředí parku Ladronka.

Další už poslední závod z letošní Run Tour se uskuteční v sobotu 15. října v Pardubicích.