Pro Erika Machů to bylo 20. vítězství v Run Tour v kariéře.

,,Před startem mě moderátor závodu favorizoval na zisk zlaté příčky,“ potěšilo Erika Machů.

Ten v ideálních podmínkách na brněnské trati dominoval.

,,Hned od začátku jsem vyběhl na prvním místě a po 200 metrech jsem se na čele osamostatnil. Na vítězné pozici jsem pak doběhl až do cíle. V polovině 4. kilometru jsem ale cítil krizi a v kopci jsem musel na 10 metrů přejít do chůze. V tomto úseku jsem ovšem věděl, že mám na čele dostatečný náskok, proto jsem si to dovolil. Poté jsem se zase rozběhl a závod dokončil na první příčce,“ informuje atlet z Nedašova.

,,Byl to však pro mě hodně protrápený závod. I když jsem vyhrál, tak s výsledným časem nejsem moc spokojený,“ přiznal 24letý Erik Machů.

Run Tour v Brně se běžela na kopcovité trati v okolí brněnské přehrady.

Další závod z letošní Run Tour se uskuteční v sobotu 27. května v Ústí nad Labem. Machů se závodu na severu Čech nezúčastní. Závodit bude až 22. července v Olomouci. Lubomír Hotař