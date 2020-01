„Nejlepší rok v životě,“ vyznal se pro Deník Nehoda, který 34 body řídil výhru lídra soutěže nad rezervou Opavy 77:71.

„Dařilo se mi, v zónové obraně je spousta volných míst a mně se dařilo je využívat,“ pochvaloval si Nehoda, pro kterého to byl teprve šestý zápas v sezoně, bodově vůbec nejplodnější.

Právě on nejvíce využil zónovou obranu soupeře.

„Měli jsme spoustu otevřených střel za tři body a naštěstí se nám docela dařilo je proměňovat, taky jsme dobře bránili, když jsme udrželi soupeře na pouhých 71 bodech,“ pochvaloval si Nehoda, jenž se ze zámoří vrátil teprve v listopadu a zapojil se do výtečně rozehrané sezony Zlína.

Rok pracoval v malém horském městečku Banff, přímo v národním parku.

„Bylo to skvělé, celý rok byl jak jedna velká dovolená, v zimě spousta lyžování, v létě zase turistika, vyzkoušel jsem spoustu nových věcí, potkal nové lidi z různých zemí, viděl spousty věcí poprvé v životě,“ je stále nadšený Nehoda, který se byl jednou i podívat na zápas hokejové NHL v Calgary proti Buffalu.

„Super zápas,“ ocenil.

Po návratu se zase baví basketbalem, tým šlape a on po svém návratu ofenzivní sílu týmu ještě zvýšil.

„Už mám nějaké zkušenosti, řekl bych, že jsem i docela dobrý střelec, takže se ode mě asi očekává, že týmu pomůžu i bodově,“ ví Nehoda, čím je mančaftu nejvíce prospěšný.

Nabušený a rozjetý Zlín, který pouze dvakrát podlehl Olomouci, bude i v nadstavbové části jedním z favoritů.

„Určitě chceme postoupit, co nejdál to půjde, nejlépe až do finále. Ale postupovat do nejvyšší soutěže neplánujeme, většina z nás pracuje a hrajeme basket jen pro zábavu ve volném čase,“ vysvětluje Nehoda, který si nejvyšší soutěž zahrál v Brně.

„Osobně jsem se rozhodl před pár lety vrátit zpět do Zlína do 1. ligy abych měl víc času i na jiné věci než basket, takže nemám zájem hrát znovu nejvyšší soutěž,“ má jasno Nehoda.