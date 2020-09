Nejdelší trasa Fryštackého dogtrekkingu měří 95 kilometrů

Extrémní závod se psem, při kterém jsou překonávané velké vzdálenosti v předem určeném časovém limitu, to je dogtrekking. Takový závod v dogtrekkinku a dogmaratonu zařazený do seriálu mistrovství České republiky pořádá Karpatský kynologický klub za podpory Klubu severských psů a týmu dobrovolníků, od pátku 3. září do neděle 6. září ve Fryštáku.

Fryštacký dogtrekking 202 | Foto: archiv pořadatele

Jeho centrem ale je Rekreační středisko Jestřabí na Rusavě. Tam je start i cíl. Letošní novinkou jsou atraktivní hromadné starty. Závod je pořádaný za podpory města Fryšták. Pořadatelé připravili čtyři trasy. Nejdelší je dlouhá 95 kilometrů s převýšením 2620 metrů. Nejlepší závodníci ji zdolají zhruba za 12 hodin. 41kilometrová trasa má převýšení 1760 metrů, na dvacetikilometrové trati musí účastníci zdolat převýšení 880 metrů a dětská trasa měří 10 kilometrů s převýšením 500 metrů. Účastníci nejdelšího závodu se musí do cíle vrátit nejpozději v neděli do 7.30 hodin. ,,Závodníci musí na trati zvládnout nejen mnohakilometrovou vzdálenost, ale je nutné, aby se uměli orientovat v mapě v terénu. Dále sebou nosí zátěž v podobě povinné výbavy. Ta zpravidla obsahuje jídlo a vodu pro člověka i psa. Dále pak musí mít při sobě prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro trasu LONG také bivakovací prostředky,“ prozradil jeden z organizátorů akce Jan Bradáč. Ten na startu očekává, že se závodu v Hostýnských vrších, Vizovických vrších a v okolí Zlína zúčastní zhruba 120 lidí se svými psy. ,,Hlavně psy nemají v přírodě problém zvládnout jakoukoliv trasu,“ uvedl další z pořadatelů Bronislav Růčka. ČASOVÝ PROGRAM FRYŠTACKÉHO DOGTREKKINGU 2020: Trasa Long (95 kilometrů): start v pátek 4. září v 7.30 hodin. Časový limit je 48,5 hodiny. Trasa Dogmaraton (41 kilometrů): start v sobotu 5. září v 7.30 hodin. Časový limit je 15 hodin. Trasa Canicros (20 kilometrů): start v sobotu 5. září v 9 hodin. Časový limit je 7 hodin. Trasa Dětská (10 kilometrů): start v sobotu 5. září průběžně podle domluvy. Bez časového limitu.

Autor: Lubomír Hotař