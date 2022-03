Hostující trenér Petr Habrovanský neměl pro druhou půli pochopení. „Těžko popsat posledních osmnáct minut utkání z naší strany. Je spousta slov, která by se dala použít, ale za mě to byl náš nejhorší výkon v této sezoně,“ uvedl na klubovém webu.

I. házenkářská liga žen, 16. kolo -

Tatran Bohunice – Jiskra Otrokovice 29:20 (12:12)

Nejvíce branek: Smějová 11, Bursíková 6, Stará 4/2 – Divílková 5/1, Zpěváková 4, Vařechová a Holincová 3. Rozhodčí: Pluhař, Suchánek. Vyloučení: 1/2. Sedmimetrové hody: 3/2 – 3/1.

Důvody, proč se týmu nedaří, jsou jasné. „V pátek na trénink přišly tři hráčky, tedy přesněji dvě brankářky a jedno křídlo, které byly nominovány na mistrák do Brna,“ zlobil se Habrovanský.

Současný přístup hráček se mu vůbec nelíbí. „Ten, kdo bude číst tento článek, tak jej prosím o zamyšlení se, zda neví o šesti až osmi hráčkách, které jsou ochotny dvakrát týdně trénovat, mají chuť na sobě makat, jsou ochotny naslouchat, chtějí dávat branky a jsou ochotny dát družstvu a klubu duši a prát se za něj,“ vyzývá veřejně.

„Vím, že to, co požaduji, není málo, ale bez těchto vlastností se budeme dál jen plácat, jako nyní. A že to na podzim alespoň v zápasech fungovalo, protože tam byla alespoň ta bojovnost a chtít udělat něco navíc pro výhru, tedy vyhrát,“ prohlásil. Přitom sobotní duel byl dlouho vyrovnaný, zajímavý. Jiskra si po většinu první půle udržovala vedení, mírný náskok, který Tatran umazal až těsně před přestávkou.

„Domácí děvčata z Bohunic byla po čtyřech vítězných utkáních v jarní části soutěže dobře naladěná a my jim tuhle náladu chtěli narušit. I když se od začátku jarní části soutěže potýkáme s okolnostmi, které nám „nenahrávají“ do karet a horko těžko dáváme dohromady rozumnou sestavu pro mistráky, tak i do Brna jsme odjeli v sestavě, která jistou naději na zisk dvou bodů skýtala. Bylo jasné, že dva body leží za hranicí bojovnosti, dravosti, chtění vyhrát, udělaní něčeho na víc a nebát se dát gól. Bohužel jsme v téhle zkoušce opět neobstáli, ač ještě ve dvaačtyřicáté minutě utkání svítilo na ukazateli skóre 18:18,“ hodnotil duel Habrovanský.

Konec ale otrokovickým házenkářkám absolutně nevyšel. Hostující družstvo vstřelilo v závěrečné čtvrthodině pouhé dvě branky, nakonec se domů vracely s výpraskem.

Zastavit sérii porážek se otrokovické házenkářky pokusí v neděli doma proti Olomouci. „Zkusíme s tímhle nějak „pracovat“ a třeba některá děvčata pochopí, že takhle se to opravdu dělat nedá,“ dodal Habrovanský.