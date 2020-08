Nejlepší neslyšící tenista světa Šmédek z Otrokovic má za vzor Nadala

Již loni soupeřům vypálil rybník. I přes svůj handicap talentovaný otrokovický tenista Jaroslav Šmédek by rád ve svém posledním vystoupení na Pardubické juniorce udělat výsledek. Po ovládnutí soutěže čtyřhry s talentovaným Siniakem je odborníky pasován za černého koně turnaje. „Poslouchá se to dobře a hodně mě to namotivovalo,“ přiznává 18letý Šmédek.

Jarda Šmédek | Foto: archiv hráče

V rozletu jej přitom ani nezastavil fakt, že je neslyšícím. „Už jsem si na to zvykl, takže v ničem mi to nevadí,“ směje se sympatický tenista, který je právě v kategorii neslyšících světovou jedničkou. Jedete již na své třetí, poslední vystoupení na Pardubické juniorce. Dozrál jste? Máte formu? Snad ano. Věřím, ze tam udělám ten nejlepší výsledek. Ve čtyřhře jedete obhajovat titul. S jakými výsledky byste byl v Pardubicích spokojen? V deblu chceme být opět nejlepší. Ve dvouhře doufám, ze udělám dvě tři kola, jelikož poslední dva roky jsem v singlu moc neuspěl. Je to váš vrchol sezony? Rozhodně, i proto, že je to můj poslední turnaj v roce dorostu. Moc se na klání nejlepších juniorů těším těším, bude to výzva. Byla příprava v něčem výjimečná? S trenérem Filipem Svozílkem jsme zvýšili kondiční dávky, abych vše fyzicky ustál. Navíc poslední čtyři dny jsem strávil ve svém mateřském klubu Prostějova, kde jsem dokonce trénoval s Jirkou Veselým. Jste světovou tenisovou jedničkou mezi neslyšícími. Můžete v této kategorii ještě dosáhnout většího úspěchu? Cíl je jasný, být ji co nejdéle a ovládnout nadcházející MS. V tom posledním jsme vyhrál kategorii juniorů, ale mezi muži jsme těsně padl ve finále s Indem. Čeho byste chtěl ve sportu a životě dokázat? Moc bych si rád zahrál grandslamový turnaj a současně se dostal mezi stovku nejlepších v žebříčku ATP. Máte tenisový vzor? Ano, Rafaela Nadala. Líbí se mi jeho přístup k zápasu, soustředěnost a zapálenost do hry.

