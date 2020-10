„Prozatím to byl nejlepší zápas sezony. Po zraněních a nemocích jsme se konečně dali dohromady. Když budeme hrát v tomto složení, tak můžeme konkurovat každému. Tým tady máme silný.

V čem byl rozdíl oproti předchozím zápasům?

Z naší strany tam bylo méně chyb. Ukázalo se, že jak doma proti Českým Budějovicím, tak venku v Praze jsme hráli s mladými smečaři. Do týmu se vrátila zkušenost. To se pochopitelně odrazí na chybách. Do servisu jsme tlačili, pomohl nám. Ve středních částech setů jsme měli dobré pasáže, což nám před koncovkou vždy pomohlo.

Jak se vám hrálo před prázdným publikem?

Jsem taková povaha, že to nevnímám. Samozřejmě pociťuji, když se na mě někdo dívá, ale neřekl bych, že by to na můj výkon mělo mít enormní vliv. Do varu se umím dostat sám. Pochopitelně je to škoda. Nemohli vidět naši výhru. Nemáme to s kým oslovit. Doufám, že nám drželi pěsti u obrazovek.

V sobotu vás na půdě Beskyd vzhledem k vládním nařízením čeká čtrnáctidenní pauza..

Před zahájením zápasu jsme slyšeli nějaké zprávy. O to větší byla motivace. Jedná se o rozhodnutí vlády. V našem státě má nejvyšší slovo právě ona. Nezbývá nám nic jiného, než se podřídit. Jsem profesionální sportovec. Sport dělám každý den. Čtrnáct dní bude zvláštních.

Minimálně dva týdny se ve vnitřních povinnostech nebude ani moci trénovat…

Doufám, že se nějakým způsobem budeme udržovat. Snad alespoň venku na antuce se budou dělat posilovací cvičení, kruháče. Abychom šli na balony, tak to je už zase úplně jiná hra. Je skoro půlka října. Bude i zima. Nechám na realizačním týmu, jak to vymyslí. Jsou to mí chlebodárci. (s úsměvem)

Bude soutěž podle vás regulérní, když se přeruší minimálně na čtrnáct dní?

Regulérní…(odmlčí se). Pravděpodobně bude. Všechny týmy to však mají stejné. Dva týdny se nebude trénovat, ubere to na kvalitě, sledovanosti. Bude to špatné. Děláme kolektivní sport. Pokud se takovou dobu nebudeme potkávat, tak se přinejmenším do toho budeme měsíc dostávat. Nejsme sprinteři, kteří jsou na to sami. Musíme být spolu, trénovat, vidět se a komunikovat.