SILVIE ZVONKOVÁ VYLAĎOVALA FORMU VAŘENÍM, ÚKLIDEM A PRANÍM

Příběh jako z Hollywoodu prožívá v posledním období Silvie Zvonková. Jedna z nejlepších bikerek v regionu se až loni v listopadu rozhodla pořádně věnovat se běhu, aby v sobotu ve Festivalovém půlmaratonu vybojovala mezi ženami za čas 1:36:41 stříbrnou příčku.

,,Sobotní dopoledne jsem trávila jako každá matka. Vařením, úklidem a praním. Proběhnout jsem se byla v pátek, kdy mi to vůbec nešlo. To ale bývá znamením, že to na druhý den bude lepší,“ tušila Silvie Zvonková.

Ta toho po Pražském maratonu moc nenaběhala, protože se vrátila ke kolu. ,,Do sobotního závodu jsem nastoupila s tím, že když jsem na začátku května zvládla maraton, tak uběhnu také půlmaraton,“ věřila si vytrvalkyně z Valašských Klobouk, která po startu běžela na čtvrté pozici a na trati dlouho bojovala s Janou Žaludkovou.

,,Kiliarskou jsem měla na dohled do 10. kilometru. Zhruba na 5. kilometru odstoupila jedna soupeřka a já jsem se posunula na třetí místo. Žaludkovou jsem definitivně předběhla v průběhu 9. kilometru. Potom už jsem si na druhé příčce hlídala náskok,“ upozornila na klíčové momenty reprezentantka Zvonek Sportu Valašské Klobouky.

Té se až na občasné píchání v boku běželo dobře. ,,Dopředu mě hnali diváci. Ti měli přehled o pořadí a hlavně vytvořili neskutečnou atmosféru. Spousta lidí volala moje jméno. Poslední dva kilometry ale byla nekonečné,“ přiznala Silvie Zvonková.

JANĚ ŽALUDKOVÉ PŘEDÁVALA V CÍLI DĚTI MĚSTSKÁ POLICIE

,,Dávám přednost krosovým běhům. Sobotní městský závod jsem si ale užila. Ten se pořadatelům moc povedl,“ děkovala Jana Žaludková.

Třetí v absolutním pořadí mezi ženami nebyla v posledním období úplně zdravotně fit. ,,Proto jsem byla ráda, že se mi před závodem podařilo s Davidem Holíkem harmonizovat hlavu s tělem a mohla jsem se ho zúčastnit. Šla jsem do něho však s respektem. Začala jsem v tempu, které mi vyhovovalo až do 17. kilometru, kdy mě doběhla Martina Latináková. Díky ušetřené energii jsem ale mohla v závěru zrychlit a udržet si třetí místo,“ prozradila zlínská vytrvalkyně, jež se v sobotu prezentovala časem 1:38:03.

V cíli na ni ale čekalo jedno překvapení. ,,Děti mi předávala městská policie. Zdálo se jim, že běžím moc dlouho. Proto se byli nahlásit jako ztracené,“ večer už se této příhodě usmívala Jana Žaludková.

LUCIA FRIEDLAENDEROVÁ CHTĚLA FESTIVALOVÝ PŮLMARATON PO 10. KILOMETRU VZDÁT

Zajímavou postavou v sobotním půlmaratonu byla Lucia Friedlaenderová. Zlínská veterinářka trávila poslední hodiny před závodem v práci.

,,V týdnu jsem formu moc nevylaďovala. Moc jsem toho nenaběhala, protože v sobotu 25. května jsem absolvovala 55kilometrový závod Valašský hrb. Ten mi dal s převýšením okolo 2000 metrů dost zabrat. V sobotu jsem ale v rámci možností chtěla co nejrychleji doběhnout do cíle,“ plánovala Lucia Friedlaenderová.

Té však vůbec nevyhovovalo teplé počasí. ,,Od začátku jsem se přehřívala a zejména úseky bez stínu v Baťovkém areálu byly velkým utrpením,“ přiznala vytrvalkyně z Mladcové, která na začátku tradičně přepálila tempo.

,,Na 10. kilometru na mě přišla velká krize. Dokonce jsem si pohrávala s myšlenkou, že závod vzdám. Nějakým zázrakem se mi ale podařilo přesvědčit hlavu, abych doběhla do cíle. Od 14. kilometru už jsem se cítila dobře. Těsně před cílem se však krize vrátila,“ byla ráda, že měla Festivalový půlmaraton za sebou Friedlaenderová, jež svůj výkon oslavila zmrzlinou.

,,Výsledný čas 1:41:45 ale není podle mých představ. Ale vzhledem k tomu, jak jsem se na trati cítila, tak jsem se svým výsledkem a sedmým místem nakonec spokojená,“ tvrdí Lucia Friedlaenderová.